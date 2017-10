Conducerea DSP anulează accesul în instituţie pe bază de cartele

Conducerea DSP anulează accesul în instituție pe bază de cartele

Transparența se află în topul dezideratelor reprezentanților Ministerului Sănătății, după cum a tot subliniat ministrul Ion Bazac încă de la preluarea frâielor instituției. Cu toate acestea - și contrar intențiilor de la centru - accesul în incinta sediului Direcției de Sănătate Publică (DSP) Cons-tanța de pe strada Nicolae Iorgaa fost restricționat de curând. La intrare în imobil tronează un afiș pe care stă scris, cât se poate de citeț: „Începând cu 25.03.2009, accesul în sediul DSP Constanța se va face numai pe baza car-telelor magnetice”. Anunțul este destinat atât constănțenilor, care sunt îndrumați către agentul de pază pentru a-și prezenta datele de identitate de fiecare dată când vor să solicite vreun aviz sau certificat, dar și angajaților instituției, cărora le-au fost încredințate cartele magnetice și instrucțiuni de folosire. Surprin-zător însă, directorul executiv al DSP Constanța, dr. Camelia Ciobotaru, ne-a declarat că nu știa nimic despre existența siste-mului securizat de acces. „Habar nu am cine a impus sistemul de acces pe bază de cartelă mag-netică, nici nu știam că există. Am cerut informații șefului Serviciului Administrativ și Achiziții, Dumitru Mihai, la care ar trebui să se afle toate contractele încheiate de DSP Constanța, să-mi prezinte date cu privire la achiziționarea sistemului și cartelelor, dar mi-a răspuns că nu are niciun act în acest sens. Am aflat însă că angajaților le-au fost înmânate cartelele magnetice”, ne-a precizat dr. Ciobotaru. Directorul executiv a arătat că proiectul a fost demarat înainte de sosirea sa în fruntea instituției și a fost continuat de directorul economic, Clara Junc - care a deținut funcția cu pricina și sub vechea conducere. „Mie nu mi-a prezentat nicio documentație, dar oricum am cerut realizarea unui audit, pentru a constata dacă au fost făcute nereguli”, a adăugat dr. Ciobotaru, care a precizat și că sistemul va fi desființat cât de curând. „Nu sunt de acord cu impunerea cartelelor magnetice, pentru că nu-și găsesc justificarea. Este totuși o instituție publică și oamenii trebuie să aibă acces liber, motiv pentru care vom scoate cartelele”, a concluzionat directorul executiv al DSP Constanța. De altfel, sistemul de acces securizat nu a fost instalat și la cel de-al doilea sediu al direcției, cel de pe strada Bogdan Vodă, unde își desfă-șoară activitatea directorul executiv. Pe de altă parte, directorul Clara Junc a susținut că pro-iectul a fost realizat în mod cât se poate de legal, pe baza unui contract de achiziții publice, dar fără a putea oferi date suplimen-tare.