Conducerea Biobazei Constanţa neagă acuzaţiile că ar tortura câinii

Conducerea Biobazei Constanța neagă acuzațiile că ar tortura câinii

Asociația „Save the Dogs”, al cărei obiectiv este protecția animalelor, a acuzat firma Alfmob - cea care strânge câinii fără stăpân din Constanța și are în administrare Biobaza - că acționează într-un mod barbar în strângerea și eutanasierea animalelor. Mai mult, reprezentanții asociației au făcut publice imagini cu angajații firmei în momentul în care strângeau câinii de pe străzile din Cernavodă, cu țarcurile „insalubre și supraaglomerate” în care sunt adăpostite animalele și cu zeci de cadavre de câini care au fost, spun membrii asociației, acuzând că animalele erau „sugrumate cu clești de metal și omorâte cu o injecție direct în torace”. În consecință, Sara Turetta, președintele organizației, a anunțat că va acționa în judecată firma amintită. Reprezentanții firmei Alfmob susțin însă că faptele de care sunt acuzați nu sunt reale și că respectă normele legale, atât în proceduri, cât și în adăpostirea animalelor. „Țarcurile în care sunt ținuți câinii nu sunt insalubre și nici supraaglomerate. Au mai fost construite încă zece țarcuri, unde sunt adăpostiți cățelușii, în condițiile impuse de lege. Oricine poate veni să vadă condițiile de la Biobază. Cât privește acuzele privind omorârea câinilor, sunt eutanasiați doar cei agresivi, după cum impun normele”, ne-a declarat Mihai Purentea, directorul Alfmob Constanța. Cât privește imaginea cu zecile de cadavre de câini înșirați în cadrul biobazei, surprinsă de membrii Asociației „Save the dogs”, directorul unității ne-a precizat că era vorba de cățeluși bolnavi și pe care nu-i revendicase nimeni, care au fost eutanasiați și urmau să fie așezați în săculeți de plastic speciali, pentru a fi duși la incinerare. De asemenea, Mihai Purentea ne-a spus că au fost purtate discuții cu membrii Asociației „Save the dogs” pentru a lua cățelușii în adăpostul lor, fapt cu care Biobaza este de acord, dar intenția organizației nu a mai fost concretizată. În altă ordine de idei, conducerea Biobazei are în plan continuarea modernizărilor: după extinderea unității, prin construirea unor țarcuri, se are în vedere realizarea unui incinerator și achiziționarea unei mașini pentru capturarea animalelor.