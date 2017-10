Condiţii primitive de viaţă într-un bloc din fostul IAS Albeşti

Mizerie și ignoranță

Condiții primitive de viață într-un bloc din fostul IAS Albești

În județ, există oameni care încă trăiesc coșmarul comunist. Locuințe mizere, fără curent electric sau căldură, sunt tot ceea ce au. Cum instituțiile care ar fi trebuit să se ocupe de caz ridică din umeri, motivând că nu pot face prea multe pentru cei care le cer ajutorul, oamenii se descurcă de azi pe mâine, cu puținul ajutor pe care îl primesc de la oamenii miloși din jurul lor. La fostul IAS Albești, condițiile sunt primitive, iar șansele celor care locuiesc aici de a avea o viață mai bună sunt mici. Clădirile nu au energie electrică sau căldură, iar oamenii încearcă să se descurce cum pot mai bine. Familia Olteanu locuiește, momentan, într-o garsonieră a IAS-ului, după ce a fost evacuată dintr-un apartament pe care-l închiriase într-un bloc vecin. Mariana Olteanu ne-a mărturisit că proprietarul imobilului, Vasile Olan, i-a evacuat pe motiv că renovează clădirea, deși nu le expirase contractul de închiriere. Lumină și căldură cu porția Ultimatumul sec a venit după ce, timp de 30 de ani, familia a locuit în același apartament, unde aveau o situație relativ bună. Ocupau un apartament cu trei camere, pentru care plăteau o chirie de 90 lei pe lună. Totul s-a schimbat când au aflat că sunt nevoiți să se mute de acolo. Au găsit o garsonieră în blocul vecin, unde nu au energie electrică, iar singura sursă de căldură este o sobă veche, care nu se știe dacă le va folosi la ceva. „Lemnele costă destul de mult, așa că bătrânele de aici au găsit o altă modalitate de a face rost de lemne pentru foc: când e foarte frig, se duc și strâng crenguțe uscate și cu alea fac focul. Nu am mai văzut o mașină cu lemne pe aici de mult timp”, ne-a spus Adrian Topliceanu, proprietarul blocului în care familia locuiește acum. Mai mult decât atât, și Enel a întors spatele abonaților de la IAS-ul Albești. Din 2003, de când nu le-a mai fost furnizată energie electrică, oamenii au apelat la soluții care de care mai fanteziste. Mai întâi au folosit un generator pe benzină, dar combustibilul costa mult și au renunțat la soluție. Într-un final, primăria le-a oferit un transformator, pe care îl folosesc încă de atunci, ei beneficiind de curent electric doar câteva ore pe zi. Proprietarului i s-a făcut milă de familia Olteanu și le-a oferit 250 de metri pătrați din pământul pe care îl deține, însă actele de vânzare-cumpărare nu au putut fi semnate încă, din cauza lipsei de inte-res cu care Oficiul de cadastru a tratat cazul - toate demersurile reușite până în momentul de față au durat mai mult de un an. Restul de teren a fost împărțit de alte trei familii. Cinci suflete într-o singură cameră Pe locul primit de la proprietar, fa-milia dorește să-și ridice o casă în care, speră ei, vor locui fără griji și fără să mai datoreze bani de chirie nimănui. „Am făcut ce am putut până acum, dar nu ne-au ajuns banii decât să luăm o parte din materiale. Nu am putut nici măcar să turnăm fundația” , ne-a spus Mariana Olteanu, mamă a trei copii. „Primarul ne-a trimis să facem o listă cu tot ce ne trebuie și apoi să mergem să îi cerem. Din lista pe care am făcut-o, a bifat doar câteva lucruri pe care era capabil să ni le dea, iar restul a zis că o să încerce, dar nu prea poate să facă multe, că e nou și nu știe dacă o să reușească să facă ceva pentru noi”, ne-a mărturisit femeia. Contactat telefonic, Gheorghe Moldovan, primarul comunei Albești, se justifică pentru situația creată. „O să merg cu ei să cumpere materialele necesare, dar nu poate suporta primăria toate cheltuielile. Cazurile sociale grave se rezolvă de obicei. În cazul în care nu vor reuși să-și ridice casa în timp util, le voi oferi eu două-trei camere la mine”, a spus primarul, făcând referire la spațiile destinate adăpostirii celor fără locuință din comună. Momentan, familia se înghesuie într-o singură cameră. Doi membri ai familiei au un handicap sever și ar avea nevoie de îngrijiri speciale. Primarul speră să găsească soluții în cadrul unei ședințe extraordinare a consiliului local, care va avea loc în următoarea perioadă. După spusele primarului, principalul subiect pe ordinea de zi va fi chiar cazul familiei Olteanu. Sperăm că, de data aceasta, discuțiile vor da roade cu adevărat.