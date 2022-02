Condiţii de muncă pentru tinerii cu risc de marginalizare socială

Promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin: acompaniament social personalizat; activităţi de informare şi promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în rândul angajatorilor; subvenţionarea locului de muncă. În ceea ce priveşte acompaniamentul social personalizat, acesta se realizează de către AJOFM, în baza unui contract de solidaritate, şi constituie un ansamblu de servicii care se acordă în mod gratuit tinerilor cu risc de marginalizare socială. Acestea constau în informare şi consiliere profesională; mediere a muncii; plasare în muncă la un angajator a cărui ofertă de loc de muncă a fost selectată ca fiind corespunzătoare pregătirii profesionale şi altor condiţii cuprinse în dosarul întocmit la înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Contractul de solidaritate prevăzut se încheie între AJOFM şi tânăr pe o durată de până la trei ani, dar nu mai puţin de un an, în condiţiile în care, la data încheierii contractului de solidaritate, tânărul nu a împlinit vârsta de 26 de ani.





Conform legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, tânăr cu risc de marginalizare socială este persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care îndeplineşte anumite condiţii şi se înregistrează la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM). Înainte de toate, însă, aceste persoane trebuie să se încadreze în una dintre următoarele categorii: se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem; are dizabilităţi; nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea; are copii în întreţinere etc.