Condamnaţi la moarte

Condamnați la moarte

Bolnavii cu insuficiență renală cronică sunt condamnați la moarte de sistemul medical românesc. Lipsa fondurilor îi transformă în victime. Numărul de centre de dializă din țară este foarte mic, în raport cu necesitățile. În județul nostru, există un singur centru de dializă, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Acolo fac dializă peste 164 de pacienți. Un număr irelevant, comparativ cu cei care au nevoie de această procedură medicală. Pe lista de așteptare mai sunt peste 100 de pacienți, după cum ne-a declarat dr. Ion Iancu, șeful Centrului de Dializă Constanța. Fac dializă doar pacienții care au indicație de la medic. Așa se face că, din cauza lipsei fondurilor, medicii sunt nevoiți să se transforme în instanță divină și să decidă cine face dializă și cine nu. L-am întrebat pe dr. Iancu ce riscă un pacient cu insuficiență renală care nu face dializă. „E condamnat la moarte!”, a spus medicul. Aparatele de dializă funcționează non-stop Situația este una dramatică. În județul nostru, pacienții cu insuficiență renală sunt internați frecvent în secția de Nefrologie, de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde li se acordă îngrijiri medicale. „Stau câteva zile internați, își mai revin, apoi merg acasă. După o vreme, revin“, ne-a declarat dr. Liliana Tuța, șeful Secției de Nefrologie. Compartimentul, care are doar 15 paturi, este în permanență aglomerat. Câteodată, cadrele medicale fac improvizații, mai aduc canapele în saloane, așa încât se ajunge la o capacitate de peste 20 de locuri. În județ, nu mai există niciun centru de dializă. Medicii ne-au mărturisit că există promisiuni, dar niciuna nu s-a concretizat până acum. Cele 18 aparate de dializă de la Spitalul Județean funcționează în regim non-stop. Deja a fost depășită capacitatea maximă. Nici în alte centre din țară pacienții nu sunt primiți, pentru că și acolo situația este identică. În plus, aparatele sunt foarte vechi și se mai strică din când în când. Aparatură scumpă Problema pare una fără sfârșit. Oamenii mor din cauza deficiențelor din sistem. De ce nu sunt înființate mai multe centre de dializă? „Din câte știu, aparatura este foarte scumpă. În afară de asta, ne confruntăm și cu o lipsă de profesioniști în domeniu. Nu poți pune pe oricine să facă dializă!“, a explicat dr. Tanța Culețu, directorul adjunct al Autorității de Sănătate Publică a Județului Constanța. Până la finele acestui an, va fi înființat un centru de acest gen la Mangalia, spun reprezentanții ASPJ. Și la Constanța, pe bulevardul Mamaia există locația unde va funcționa un centru de dializă. Ministerul Sănătății nu și-a dat deocamdată acordul, spun medicii. Conducerea Spitalului din Medgidia s-a gândit la o altă soluție - să încheie un parteneriat cu o clinică din străinătate pentru înființarea unui astfel de centru.Bolnavii cu insuficiență renală cronică sunt condamnați la moarte de sistemul medical românesc. Lipsa fondurilor îi transformă în victime. Numărul de centre de dializă din țară este foarte mic, în raport cu necesitățile. În județul nostru, există un singur centru de dializă, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Acolo fac dializă peste 164 de pacienți. Un număr irelevant, comparativ cu cei care au nevoie de această procedură medicală. Pe lista de așteptare mai sunt peste 100 de pacienți, după cum ne-a declarat dr. Ion Iancu, șeful Centrului de Dializă Constanța. Fac dializă doar pacienții care au indicație de la medic. Așa se face că, din cauza lipsei fondurilor, medicii sunt nevoiți să se transforme în instanță divină și să decidă cine face dializă și cine nu. L-am întrebat pe dr. Iancu ce riscă un pacient cu insuficiență renală care nu face dializă. „E condamnat la moarte!”, a spus medicul. Aparatele de dializă funcționează non-stop Situația este una dramatică. În județul nostru, pacienții cu insuficiență renală sunt internați frecvent în secția de Nefrologie, de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde li se acordă îngrijiri medicale. „Stau câteva zile internați, își mai revin, apoi merg acasă. După o vreme, revin“, ne-a declarat dr. Liliana Tuța, șeful Secției de Nefrologie. Compartimentul, care are doar 15 paturi, este în permanență aglomerat. Câteodată, cadrele medicale fac improvizații, mai aduc canapele în saloane, așa încât se ajunge la o capacitate de peste 20 de locuri. În județ, nu mai există niciun centru de dializă. Medicii ne-au mărturisit că există promisiuni, dar niciuna nu s-a concretizat până acum. Cele 18 aparate de dializă de la Spitalul Județean funcționează în regim non-stop. Deja a fost depășită capacitatea maximă. Nici în alte centre din țară pacienții nu sunt primiți, pentru că și acolo situația este identică. În plus, aparatele sunt foarte vechi și se mai strică din când în când. Aparatură scumpă Problema pare una fără sfârșit. Oamenii mor din cauza deficiențelor din sistem. De ce nu sunt înființate mai multe centre de dializă? „Din câte știu, aparatura este foarte scumpă. În afară de asta, ne confruntăm și cu o lipsă de profesioniști în domeniu. Nu poți pune pe oricine să facă dializă!“, a explicat dr. Tanța Culețu, directorul adjunct al Autorității de Sănătate Publică a Județului Constanța. Până la finele acestui an, va fi înființat un centru de acest gen la Mangalia, spun reprezentanții ASPJ. Și la Constanța, pe bulevardul Mamaia există locația unde va funcționa un centru de dializă. Ministerul Sănătății nu și-a dat deocamdată acordul, spun medicii. Conducerea Spitalului din Medgidia s-a gândit la o altă soluție - să încheie un parteneriat cu o clinică din străinătate pentru înființarea unui astfel de centru.