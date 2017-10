Concursuri pentru a arăta cât de mult iubiţi natura

Concursuri pentru a arăta cât de mult iubiți natura

Organizația non-guvernamen-tală „Mare Nostrum” organizează, cu ocazia Zilei Internațio-nale a Mării Negre (celebrată, an de an, la 31 octombrie), o serie de evenimente dedicate iubito-rilor de mediu.Astfel, iubitorii de artă fotografică și cei cărora le place să „dea viață” cuvintelor se pot înscrie, în perioada 19 august - 21 octombrie, la două concursuri dedicate lor. Concursul Internațional de Fotografie de Mediu se află la a noua ediție și are drept tematică „Marea Neagră pentru toți”.În schimb, Concursul Național de Articole de Bloc se află la prima ediție și este destinat celor interesați de protecția mediului și care, prin postările lor, aduc la cunoștința publicului probleme de mediu din țara noastră.Cei interesați să participe o pot face trimițând un e-mail la adresa office@marenostrum.ro. Informații suplimentare potfi găsite pe pagina web www.marenostrum.ro.