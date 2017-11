Concurenţă la Rezidenţiatul medicilor. "Am închis orice carte şi m-am dus la biserică, doar-doar de-oi avea noroc"

Concurență la Rezidențiatul medicilor. "Am închis orice carte și m-am dus la biserică, doar-doar de-oi avea noroc"

Emoții mari, ieri, pentru cei 6.818 de absolvenți ai Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie din întreaga țară, care au susținut examenul de intrare în rezidențiat. Absolvenții au concurat pe 3.565 de locuri pentru Medicină, 258 pentru Medicină Dentară și 136 de posturi pentru Farmacie.Cei mai mulți absolvenți au candidat pentru posturile de rezidenți în Medicină - 5.054, alți 1.277 în domeniul medicinei dentare și 487 în domeniul farmaceutic.Așadar, concurența este de 1,4 candidați pe loc pentru Medicină, 4,9 candidați pe loc pentru Medicină Dentară și 3,6 candidați pe loc pentru Farmacie.La fel ca în anii trecuți, concursul s-a desfășurat în șase centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.La Constanța, bătălia se dă pentru 98 de posturi la Medicină și încă nouă la Farmacie. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ), 309 de medici tineri s-au înscris la acest concurs. „Ei s-au putut înscrie la oricare dintre cele șase centre”, ne-a declarat directorul adjunct al DSPJ, Cristina Schipor.Per total, cei mai mulți candidați s-au înscris la centrul de la București (1.888 la Medicină, 484 la Medicină Dentară și 166 la Farmacie), Iași (820 la Medicină, 287 la Medicină Dentară și 108 la Farmacie) și Timișoara (726 la Medicină, 144 la Medicină Dentară și 38 la Farmacie). Trebuie precizat că anul acesta, numărul locurilor și al posturilor de la domeniul Medicină a fost suplimentat cu 95.Cu toate acestea, concurența a fost destul de mare, iar tinerii au fost extrem de emoționați.„După ce am învățat câteva luni în continuu pentru specialitate și am luat examenul, plină de entuziasm, am decis să învăț și pentru rezidențiat, pentru care am avut foarte multe pagini de citit. În prima zi, am deschis prima carte, am citit câteva pagini și am făcut criză de spasmofilie, apoi, a doua zi, am citit 70 de pagini și am realizat că nu mai am prea mult timp la dispoziție. Cu toate acestea, am mers înainte și am mai citit câteva sute, dar tot au mai rămas. Ultimul pas pe care l-am făcut: am închis orice carte și am hotărât să merg cu o zi înainte de examen la biserică, să pup toate crucile, doar-doar de-oi avea noroc”, ne-a declarat Liliana P., o tânără candidată pe un post la rezidențiat din județul Constanța.La rândul său, ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat că îi asigură pe tineri că depune toate eforturile pentru a le crea medicilor tineri toate condițiile necesare pentru a profesa în sistemul medical românesc, iar un pas important îl reprezintă modificarea salarizării personalului medical. „Începând de anul viitor, medicii rezidenți vor beneficia de creșteri salariale semnificative, cuprinse între 151% și 287% în funcție de specialitate și anul de pregătire. De asemenea, toți rezidenții vor încasa bursele de rezidențiat, până la intrarea în vigoare a creșterilor salariale”, a declarat el.Concursul de ieri, 19 noiembrie, s-a desfășurat sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de patru ore.Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se va face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul universitar de concurs.