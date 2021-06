Concert simfonic cu dirijorul belgian Philip Fransen, vineri, la Teatrul de Operă şi Balet „Oleg Danovski”

Sala Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” găzduieşte, vineri, de la ora 19, concertul simfonic susţinut de orchestra instituţiei sub bagheta dirijorului Philip Francen, din Belgia.Născut în Belgia 1974 Philip Fransen a primit, la vârsta de 6 ani, primele sale lecții de muzică de la tatăl său. A studiat pentru început pianul și mai apoi fagotul, la care a cântat în mai multe orchestre mulți ani sub bagheta tatălui său. În 2015 a început să ia lecții cu compozitorul și dirijorul Kevin Houben. Diploma de dirijat orchestral în mai 2019. Disertație cu analiza operei „La Princesse jaune” a lui Camille Saint-Saens și orchestrația completă a Uverturii tragice a lui J. Brahms (pentru orchestra simfonica de instrumente de suflat). A urmat mai multe masterclass-uri de dirijat în întreaga lume pentru a avea din ce în ce mai multă experiență în repertoriul clasic simfonic. În timpul acestor masterclass-uri, Philip a luat lecții de la dirijori și profesori eminenți din întreaga lume, inclusiv Kirk Trevor, Alim Shakh, John Farrer, Neil Thomson, Martin Sieghart și Lior Shambadal. A lucrat împreună și a dirijat Boulder Chamber Orchestra (Colorado, SUA), Berlin Sinfonietta (Germania), West Bohemian Symphony orchestra (Cehia) și North Bohemian Opera and Ballet Theatre Orchestra (Cehia).În programul de vineri seară sunt cuprinse Poemul simfonic „Vltava” - B. Smetana, Simfonia nr. 8 în si minor, D. 759 „Neterminata” - Fr. Schubert şi Simfonia nr. 2 în Re major, op.36 - L. van Beethoven.