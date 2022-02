Concediul de acomodare poate fi și mai mic de un an

Concediul de acomodare poate fi mai mic de un an? Aceasta este o întrebare pe care și-o pun multe persoane care își doresc un copil. Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, din punct de vedere juridic are relevanță data la care rămâne definitivă sentința de încuviinţare a adopţiei și nu data la care aceasta este legalizată. Astfel, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției, încredințarea în vederea adopției se prelungește de drept (prin efectul legii) pe cale de consecință, oricând înlăuntrul acestui termen putând fi depusă cererea de acordare a concediului și indemnizației aferente. Perioada concediului de acomodare este de maximum un an și poate fi mai mică, în funcție de opțiunea adoptatorului, respectiv acordul angajatorului.