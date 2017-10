Concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav. Iată condiţiile

Concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav. Iată condițiile

Asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, potrivit legii. În ceea ce privește medicul de familie, acesta are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durată de cel mult 14 zile calendaristice, în una sau mai multe etape, pentru aceeași afecțiune.În ceea ce privește medicul curant, din ambulatoriul de specialitate sau spital, acesta are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durată de cel mult 30 de zile calendaristice.Beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav cu afecțiuni care nu pot fi tratate în țară unul dintre părinți, tutorele, asiguratul căruia i s-a încredințat copilul spre creștere și educare sau în plasament familial și care însoțește copilul la tratament, pe durata spitalizării copilului. În acest caz, certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant, cu avizul direcțiilor de sănătate publică, pe baza actelor doveditoare traduse și autentificate, în condițiile și până la duratele maxime prevăzute de lege, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în țară. Este necesar ca unul dintre părinți să realizeze un stagiu de cotizare în acest sistem de o lună în ultimele 12 premergătoare acordării concediului.Durata de acordare este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepția situațiilor în care copilul este diagnosticat cu boli incurabile, este imobilizat din cauza gipsului sau este supus unor intervenții chirurgicale.