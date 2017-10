Concediu maternal pentru persoanele care adoptă copii

Românii care reușesc să adopte un copil ar putea beneficia de un concediu de până la doi ani, pentru a ajuta copilul să se adapteze în noua familie. Anunțul a fost făcut în cursul zilei de vineri, de către președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Gabriela Coman.„Ne-am gândit să intervenim cu această modificare de lege, nu atât pentru nevoile adoptatorului, ci pentru nevoile copilului care a fost adoptat. Mulți dintre acești copii vin, în această etapă, cu oarecare tulburări emoționale, uneori cognitive, alții cu probleme de sănătate. În plus, ei au nevoie de statul mamei acasă lângă ei, pentru o anumită perioadă, până când se acomodează. Nevoile copiilor adoptabili și adoptați diferă mult și semnificativ față de nevoile unui copil biologic. La fel, și nevoia de intervenție a familiei care a adoptat copilul este alta. Din aceste considerente, și pentru a ne asigura că cel mic nu mai trece prin alte stări emoționale sau prin alte dificultăți în evoluția lui, ne-am gândit să cuprindem în proiectul de mo-dificare a Legii 273 și acest con-cediu, pe care sperăm să ni-l aprobe cei care decid mai departe”, a declarat Gabriela Coman. Ea a explicat că și-ar dori ca acest concediu să fie similar celui pentru îngrijirea copilului, însă acest lucru nu a fost încă stabilit.Simona Czudar, președintele organizației „Ador Copiii” și părinte adoptiv, a declarat că a solicitat acest concediu chiar și Avocatului Poporului, printr-un memoriu. „Este în primul rând nevoia copilului venit din sistemul de protecție specială de a fi integrat într-o nouă familie și într-o nouă structură. Practic, când are loc o adopție, copilul trăiește un nou abadon. El se desparte de asistentul maternal sau de per-soanele de referință alături de care a crescut până în momentul adopției. Și dacă tot ne preocupă copilul, trebuie să îi recunoaștem această nevoie de asistență și de servicii specializate și după integrarea în familia adoptivă. Perioada de aco-modare a lui la noua structură și la noile repere din viață diferă în funcție de trauma prin care el a trecut, de vârsta pe care o are. După modelul statului francez, sper să reușim să determinăm autoritățile din România să adopte o astfel de prevedere și în țară”, a spus Czudar.Ea a mai spus că, în cazul său, acomodarea cu copilul a durat peste șase luni din momentul adopției.