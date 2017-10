Concediu de acomodare de un an pentru salariaţii care adoptă un copil

Concediu de acomodare de un an pentru salariații care adoptă un copil

Părinții care adoptă un copil au dreptul, începând de astăzi, la un concediu de acomodare de un an de zile, indiferent de vârsta copilului. Conform Legii nr. 57/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative, angajatorii sunt obligați să acorde, la cererea salariatului, o perioadă de concediu, pentru ca acesta să stea acasă cu copilul adoptat. În plus, părinții primesc și indemnizație lunară de 1.700 de lei.Actul normativ prevede că noul concediu va avea o durată de cel mult un an de zile și va include și perioada încredințării copilului, în vederea adopției. În acest timp, salariatul îndreptățit (adoptatorul sau oricare dintre cei doi soți ai familiei adoptatoare), va primi și o indemnizație lunară. Concediul de acomodare și indemnizația vor fi acordate la cererea persoanei îndreptățite, iar aceste drepturi vor fi stabilite și acordate din ziua următoare celei în care este pusă în executare hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției.„Pe perioada concediului, persoana îndreptățită beneficiază de plata contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate. Cuantumul contribuției se calculează prin aplicarea cotei procentuale, prevăzută de lege, la valoarea indemnizației acordate. Fondurile necesare plății indemnizației, a contribuției, cheltuielile administrative, precum și cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice”, se precizează în lege.Indemnizație lunară de 1.700 de leiTotodată, pentru drepturile persoanelor aflate în concediu de acomodare nu se vor datora impozit și contribuții sociale obligatorii, exceptând contribuția la sănătate, ce va fi plătită de autorități. Iar perioada respectivă va fi asimilată stagiului de cotizare la obținerea indemnizațiilor pentru concediile medicale, pentru obținerea pensiei, a șomajului și a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului.„Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului, pentru stabilirea prestațiilor de asigurări sociale din sistemul public de pensii se utilizează 25 la sută din câștigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective”, dispune actul normativ. În plus, perioada concediului de acomodare va fi considerată vechime în muncă, în serviciu și în specialitate.Atenție, nu doar salariații vor avea dreptul la concediul de acomodare și indemnizația aferentă, ci și persoanele care obțin venituri din activități independente sau activități agricole.Indemnizația care va fi acordată salariatului aflat în concediul de acomodare va fi în cuantum de 3,4 ISR. Având în vedere că, în prezent, Indicatorul Social de Referință are o valoare de 500 de lei, indemnizația lunară va fi de 1.700 de lei.Persoanele care au deja copii încredințați în vederea adopției pot beneficia și ele de concediu și indemnizație. Acestea se vor acorda proporțional, în funcție de numărul zilelor calendaristice rămase, însă fără a depăși durata maximă de un an.