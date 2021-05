Concedii medicale pentru Covid, nedecontate din decembrie. „Nu avem suficient buget!”

„În luna decembrie 2020, am avut un val de opt persoane infectate cu Sars- CoV-2. Bineînţeles că noi le-am dat bieţilor oameni, suferinzi, de altfel, banii la timp. Problema este, de fapt, alta. Deşi de atunci au trecut mai bine de patru luni, Casa de Asigurări de Sănătate nu ne-a virat, nici la acest moment, banii de pe aceste concedii medicale”, ne-a declarat Ion P., patronul unei societăţi comerciale.







Şi Andra M. ne-a mărturisit acelaşi lucru. „Noi am avut în cadrul firmei cinci lucrători infectaţi. Unul dintre ei a fost mai grav, internat timp de două săptămâni la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, iar ceilalţi s-au tratat sub supravegherea medicului de familie, la domiciliu. Cert este că toţi au beneficiat, aşa cum este şi normal, de concedii medicale. M-am gândit, iniţial, că vom intra în posesia banilor de la CJAS luna viitoare, dar m-am înşelat. Nu a fost aşa, iar de atunci a mai trecut o lună, şi încă una, până am intrat în luna mai şi ne aflăm fix în aceeaşi situaţie. În aceste condiţii, am vrea să ştim cât mai durează până când se va face decontarea banilor de către Casa de Asigurări de Sănătate”, a adăugat, nemulţumită, femeia.





Vreţi să ştiţi care este motivul pentru care nu vă primiţi banii pe concediile medicale ale salariaţilor? I-am întrebat pe reprezentanţii CJAS pentru dumneavoastră.





Iată care a fost răspunsul acestora. „Concediile se plătesc în funcţie de cât buget ne vine de la Bucureşti şi dacă nu este suficient rămân concedii de plătit din urmă. Ca urmare, în funcţie de bugetul primit, facem şi plăţile. Având în vedere că sunt foarte multe şi că suportăm plata acestora în procent de 100%, este o problemă. Noi, care pe vremuri eram la zi cu plăţile la concedii, acum nu mai suntem. În prezent, s-a ajuns cu plata abia la luna decembrie”, este explicaţia dată de Carmen Laura Maxim, jurist la CJAS Constanţa.





Reprezentanţii Casei au adăugat că, la acest moment, pot fi depuse cereri pentru concediile care au fost acordate cu cel mult 90 de zile în urmă. Adică, un angajator poate depune cereri de restituire a sumelor pe concediile medicale pe trei luni. Practic, cererile depuse în decembrie reprezintă concedii medicale date cu cel mult 90 de zile în urmă, adică angajatorii pot depune cereri pentru angajaţii care au fost în concediu în septembrie, octombrie, noiembrie.





Indiferent că lipsesc de la locul de muncă pentru că sunt internaţi în spital ori că trec printr-o fază mai uşoară a bolii, oamenii intră în concediu medical. Până acum, nu s-a auzit ca aceştia să nu îşi fi primit, în luna următoare, salariile de la angajatori, dar cu certitudine s-a auzit că angajatorii nu au intrat în posesia banilor nici la câteva luni de la boala salariaţilor. Din păcate, în această situaţie se află foarte multe firme, care se plâng că nu le-au fost decontate concedii pentru Covid, încă de anul trecut, ca să nu mai spunem că de cele din 2021 nici nu poate fi vorba.