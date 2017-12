Concedii medicale mai lungi pentru părinţii copiilor bolnavi

Concedii medicale mai lungi pentru părinții copiilor bolnavi

„Continuăm procesul de debirocratizare a actului medical. Acesta va fi debirocratizat și prin noul contract cadru de acordare a asistenței medicale. În ordonanța de urgență pe care o avem acum, am reglementat majorarea limitei de vârstă de la șapte la 16 ani pentru copiii ai căror părinți beneficiază de dreptul de concediu medical și de indemnizația de îngrijire a copilului bolnav. De asemenea, am clarificat lista afecțiunilor grave pentru care se acordă acest concediu medical și am clarificat modalitatea de transmitere a documentelor pentru părinții care însoțesc copiii la tratament în spitale din Uniunea Europeană sau din străinătate”, a declarat ministrul Sănătății, potrivit Agerpres.