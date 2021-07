Complexul rezidenţial Cumpăna Village by the Sea deschide vizitatorilor prima casă model

Complexul rezidenţial Cumpăna Village by the Sea se deshide pentru vizitatori miercuri, 21 iulie, la ora 18. Cu prilejul finalizării vilei model, toţi cei interesaţi sunt invitaţi pentru a vedea conceptul de tip gated community pe care îl propune proiectul Cumpăna Village by the Sea.Complexul cuprinde 20 de străzi, cu un total de 214 vile. Pe fiecare stradă sunt 10 – 12 case individuale şi duplexuri, construite ca un domeniu închis, creând o unitate multifamilială.Fiind un proiect cu mai multe unităţi, executarea se face în etape, între 30 şi 60 de unităţi fiecare. În curând va fi finalizată faza întâi, care conţine 32 de unităţi, 20 de vile individuale şi 12 duplexuri. Primele locuinţe deja vândute vor fi date în folosinţă în toamna acestui an.Complexul este situat în comuna Cumpăna, pe strada Strajei nr. 54. Administrarea proiectului este realizată de Real Sol Services SRL.