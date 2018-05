Complex cu 630 de apartamente pe strada Ştefăniţă Vodă. Vor fi construite opt blocuri cu şapte etaje

Complex cu 630 de apartamente pe strada Ștefăniță Vodă. Vor fi construite opt blocuri cu șapte etaje

Investitorul de la Tomis Plus construiește un nou ansamblu rezidențial, de data aceasta în oraș, pe strada Ștefăniță Vodă, la intersecția cu bulevardul Aurel Vlaicu.Steluța Maria Orban a depus la Agenția de Protecția Mediului Constanța toată documentația necesară obținerii avizelor pentru demararea lucrărilor. Este vorba despre ansamblul multifuncțional Tomis Gardens, preponderent cu funcție rezidențială, ce va cuprinde aproximativ 630 de apartamente și spații comerciale.Potrivit documentelor, vor fi ridicate opt blocuri cu subsol, parter și șapte etaje și cu spații cu funcțiuni mixte, spații comerciale, servicii, funcțiuni administrative, învățământ, sănătate, la parter, la etajul 1 și în tronsoanele amplasate la strada Ștefăniță Vodă.Terenul pe care se va dezvolta complexul multifuncțional are o suprafață de 23.481 de metri pătrați și este localizat între strada Ștefăniță Vodă și centrul comercial Vivo, vizavi de clinica Euromaterna.Locurile de parcare necesare se vor asigura în parcările subterane și la parter. Accesele auto în parcările subterane se vor realiza din străzile propuse prin PUZ: prelungirea străzii Barbu Delavrancea și strada propusă în vestul proprietății. Spațiul suprateran dintre blocuri va fi amenajat sub formă de grădini, alei pietonale, spații de joacă pentru copii și amenajări tehnico-edilitare.