Comorile din pământurile Constanţei. Vechiul Tomis, descoperit bucată cu bucată

Comorile din pământurile Constanței. Vechiul Tomis, descoperit bucată cu bucată

Fiecare șantier din zona veche a Constanței mai scoate la iveală câte puțin din vechiul Tomis. Fiecare piatră dezgropată și fiecare zid descoperit mai vorbesc câte puțin despre istoria acestor meleaguri bătrâne și despre viața înaintașilor noștri. Aproape că nu este porțiune unde să nu existe o mărturie a vechii cetăți și a populațiilor din care s-au născut constănțenii de astăzi.În Peninsulă, se lucrează la foc continuu. Pe strada 9 Mai, lucrările la două imobile ce urmează a fi ridicate au avansat și au scos la iveală noi vestigii istorice care aduc informații despre cei care au trăit înaintea noastră pe aceste pământuri și care au pus bazele Tomisului. Zidurile mai multor edificii despre care se presupune că au fost instituții publice au apărut chiar după primele săpături. Ulterior, au apărut dovezi ale unor străzi, sugerând faptul că în zonă a existat chiar și o tramă stradală. Recent, a fost descoperită și o fântână, la care încă se sapă și care ar putea duce chiar la una din vechile galerii antice despre care unii arheologi constănțeni vorbesc de ani de zile că ar exista în perimetrul respectiv.„Se presupune că s-ar înțepa în galeriile antice, prin care circula apa în Tomis. Este cunoscut faptul că un apeduct venea de la Ovidiu, pentru că s-au păstrat urme pe la Pescărie. Erau niște galerii subterane. Presupunem, dar încă nu avem o certitudine că acea fântână se duce sau nu în galerie. Am întărit lateralele, am realizat un scripete și un băiat coboară zilnic acolo și încă mai scoate pământ”, ne-a povestit arheologul Aurel Mototolea, cel care a supravegheat descărcările.Dacă fântâna se dovedește a fi una din galeriile antice, aceasta ar putea deveni un obiectiv turistic. Proprietarii terenului respectiv au în plan ca imobilul pe care îl ridică să poată pune în valoare descoperirile.„Noi vrem să păstrăm zidurile descoperite în subsol, să le închidem cu lacăt, pentru că trebuie să le protejăm. În găurile dintre pereții istorici vor fi introduși piloți forați și structura viitoarei clădiri va sta pe acei piloți forați. Se va permite și accesul public în subsol. Practic, se va putea intra în subsol, iar vestigiile vor putea fi vizionate. În plus, clădirea va avea un soclu de 30, 40 de cm, din beton, și va fi sticlă de jur împrejur, iar zona va fi iluminată, ca să se vadă absolut tot ce am găsit în subteran”, ne-a declarat Lucian Aiftincăi, unul dintre proprietari.Încă se sapă…Ceva mai sus, lângă Tribunal, pe strada Traian, a fost deschis un nou șantier. Arheologul Aurel Mototolea s-a mutat și el acolo. Zona este renumită că ar adăposti numeroase vestigii istorice, de aceea se lucrează cu foarte mare atenție. Se sapă la lopată, puțin câte puțin, astfel încât să nu se distrugă niciun obiect care ar putea fi ascuns în pământul tare.„În acest perimetru au fost multe săpături. Colegii au descoperit acum 20 de ani un depozit de opaițe. Erau foarte multe. Au fost și niște ziduri în zonă. Acum, noi am găsit trei vase, pe care deja le-am dus la laborator, pentru a fi datate. De asemenea, am dat peste un mormânt. Acesta ne confirmă ceea ce presupuneam deja, că aici ar fi fost o zonă mai marginală unde erau înmormântați decedații în perioada elenistică, secolul 1 După Hristos. Zidul cetății era mult mai jos și este cunoscut că înmormântările se fac în exteriorul zonei de habitat. Era logic ca, în perioada în care erau mai mulți greci pe aici, să se înmormânteze în partea aceasta”, ne-a povestit arheologul în timp ce ne indica locul, un triunghi la baza căruia pământul avea o culoare mai intensă.„Este conturul. În acele vremuri, morții erau incinerați. Se făcea o gropiță, se puneau lemne, mortul era așezat pe lemne și îl ardeau. Iar pământul se întărea de la focul respectiv”, ne-a explicat Aurel Mototolea.Alături de mormânt, se vedeau și câteva ziduri, dar și o coloană mai înaltă.„Deocamdată nu știm ce este cu aceste ziduri. Încă mai lucrăm pe lângă ele. Structura aceasta solidă ar putea fi folosită ca să pună pe ea o coloană, poate într-o construcție târzie și mai amplă. Dacă mai găsim una, două, trei, ne-ar confirma, dar rămâne de văzut dacă vom găsi”, a completat arheologul.