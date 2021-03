Comoara antică de sub pământ. Va fi pus în valoare mormântul pictat Hypogeu?

Arheologul Constantin Chera a declarat pentru „Cuget Liber” că mormântul pictat Hypogeu este un unicat. De ce? Pentru că, de-a lungul timpului, au mai fost găsite fragmente de astfel de monumente, dar cu bolţile prăbuşite, cu pictura aproape invizibilă, desigur, din cauza factorilor naturali care au distrus-o. Acesta, în schimb, îşi păstrează şi acum splendoarea de odinioară. Specialiştii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie sunt nerăbdători să înceapă săpăturile, după care urmează construcţia de protecţie a mormântului, care-i va scoate în evidenţă farmecul. „În curând, ne apucăm de treabă. Desigur, noi am mai săpat acolo în 1988, când am descoperit mormântul şi îmi amintesc şi acum, când, la un moment dat, excavatoristul care lucra acolo, a dat de bolta încăperii şi crezând că este un beci, s-a rupt o bucăţică, dar s-a oprit imediat şi m-au chemat repede de pe bulevardul Mamaia, unde mă aflam. Aici, urmează să facem o săpătură de eliberare a terenului de sarcină arheologică. Nu cred că va mai apărea vreun mormânt acolo, dar noi ne facem datoria şi vom efectua noi săpături, vom înregistra totul şi vom da liber să înceapă lucrările de amenajare a construcției. În cadrul construcţiei de protecţie va fi amenajat şi un mic punct muzeistic, unde se vor putea vedea imagini din interior, pentru că, efectiv, nu se poate intra în camera respectivă, pentru a nu deranja microclimatul, temperatura şi umiditatea. Dacă am deschide prea des încăperea respectivă, în mod sigur s-ar deteriora pictura, pentru că ea s-a păstrat aşa cum am găsit-o, în 1988, tocmai datorită faptului că a fost acoperită cu pământ şi s-a păstrat o temperatură şi o umiditate oarecum constantă. Pictura se menţine în condiţii foarte bune. Aşa cum a rezistat de la începutul secolului IV, aşa se păstrează şi în continuare. Pentru ca populaţia să vadă înăuntru, ar fi ideal să avem o cameră minusculă acolo, care să redea pe nişte ecrane, imaginile din interior”, a precizat Chera.