Comitete de cartier, la Constanța. Autoritățile locale, apel pentru reciclarea deșeurilor

Primarul Vergil Chițac a decis înființarea comitetelor de cartiere și crearea unui grup pentru a comunica direct cu președinții asociațiilor de proprietari.Primarul s-a întâlnit sâmbătă, 19 iunie, cu reprezentanții asociațiilor de proprietari. Deși discuția a debutat mai aprins, oamenii spunându-și nemulțumirile acumulate în timp, ani în care problemele ignorate s-au amplificat, la final s-a stabilit un mod de lucru în beneficiul comunității. S-a discutat despre îngrijirea spațiilor verzi din grădinile blocurilor și despre colectarea selectivă a deșeurilor. Primarul le-a explicat celor prezenți că responsabilitatea este comună, fiecare asociație trebuie să se organizeze și să îngrijească spațiul din jurul blocului, iar primăria îi va sprijini cu ridicarea deșeurilor vegetale. Făcând acest efort, fiecare locatar va înțelege că trebuie păstrată curățenia și va lua atitudine împotriva celor care au un comportament antisocial.„Trebuie să înțelegem că fiecare dintre noi are responsabilități și că dacă vrem ca orașul nostru să fie demn de secolul 21, trebuie să ni le asumăm și să respectăm reguli. Multe dintre prevederile despre care am discutat în ultima perioadă sunt vechi de 20 de ani și nu au fost aplicate. Am rugămintea la dumneavoastră să colaborați cu noi și să ne transmiteți orice problemă întâmpinați. Vom înființa un grup de whatsapp și vă rog ca acolo să ne transmiteți orice problemă aveți ca să putem interveni rapid și eficient. Prin conlucrare putem găsi soluții avantajoase pentru ambele părți‟, le-a spus primarul Vergil Chițac reprezentanților asociaților de proprietari.În ce privește colectarea selectivă, primarul i-a informat că anul trecut au fost duse la groapa de gunoi 167 mii de tone, cantitate care poate fi scăzută dacă separam materialele reciclabile de restul deșeurilor. Pe lângă costul plătit la groapa de gunoi, primaria a fost amendată pentru că orașul nu a îndeplinit ținta de reciclare. Toate aceste costuri ridică cheltuielile de funcționare ale municipalității în dauna fondurilor pentru investiții. Cartonul, hârtia, plasticul, sticla și metalul trebuie separate de fracția umedă și predate colectorilor autorizați de Ministerul Mediului care pot veni în sprijinul asociațiilor cu pubele pentru colectare, dar și cu alte beneficii. Fiecare asociație are dreptul de a alege cu ce societate lucrează în funcție de ce i se oferă.„Știm că sunt probleme cu ghenele de gunoi care au fost construite neconform și ne angajăm să le refacem. Vă rugăm însă să puneți materialele reciclabile separat. predarea acestor materiale reciclabile către operatori specializați înseamnă bani, inclusiv pentru asociațiile de proprietari. Așa cum le valorifică cei care scormonesc prin gunoaie, tot așa le poate valorifica și asociația de proprietari‟, a mai spus edilul.Pentru a promova reciclarea, primăria va demara în școli un program de colectare selectivă astfel încât copiii de azi să fie adulții responsabili de mâine.