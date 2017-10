Comisioanele la vedere. Băncile îşi pregătesc bancomatele

Comisioanele la vedere. Băncile își pregătesc bancomatele

A durat ceva timp, dar, până la urmă cu toții ne-am dat seama că băncile fac averi din banii munciți de noi. Fiecare tranzacție, interogare, extragere are un preț. Orice mișcă în contul nostru este taxat discret de băncile care au grijă de banii noștri. Comisioanele sunt la vedere, dar bine ascunse. Începând de luna viitoare, însă, totul se va face foarte la vedere, astfel încât vom ști imediat câți lei sunt luați de bancă pentru fiecare tranzacție.Ordinul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 505, dat la finele anului 2014, reglementează informațiile pe care băncile le vor afișa prin intermediul bancomatelor. Noile dispoziții vor intra în vigoare pe 3 mar-tie 2015. „Ordinul reglementează obli-gațiile prestatorilor de servicii, care efectuează operațiuni de plată prin intermediul cardurilor de debit și a cardurilor de credit la terminalele ATM, de a informa consumatorii asupra tuturor comisioanelor, taxelor și oricăror tipuri de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de prestări servicii”, explică președintele ANPC, Alexandru Marius Dunca.Actul normativ stabilește că băncile vor fi obligate să informeze con-sumatorii asupra tuturor comisioanelor, tarifelor, spezelor și oricăror altor tipuri de costuri pe care trebuie să le suporte clientul care efectuează la ATM-uri operațiuni cu cardul de debit și cardul de credit. Practic, fiecare bancă va afișa pe ecranul bancomatelor sale toate informațiile legate de costurile fiecărei operațiuni efectuate, cum ar fi eliberare de numerar, transfer în conturi, plată facturi sau oricare alt serviciu solicitat în mod expres de client, înainte de momentul efectuării acestuia. Mai mult decât atât, orice client poate, dacă consideră că este taxat prea mult, să renunțe la tranzacție, prin apăsarea unui buton de anulare a respective operațiuni. Ordinul prevede în mod expres ca toate informațiile să fie indicate în mod vizibil, ușor de citit.Toate informațiile trebuie să fie clare și ușor de cititDe asemenea, noile reglementări care se vor aplica de la începutul lunii martie, stabilesc ca, pentru cardurile de debit sau de credit emise de prestatorii de servicii care le acceptă la plată la ATM-uri proprii, costurile operațiunilor se vor afișa în procent, pentru fiecare operațiune de plată și, după caz, se va afișa și suma minimă de plată. În plus, dacă alegeți să plătiți la alte ATM-uri decât cele ale prestatorilor de servicii pentru care faceți plata, pe ecran va trebui să vedeți avertizarea „Atenție! Tranzacția dumneavoastră va fi comisionată conform condițiilor din contractul încheiat cu emitentul cardului”.Ordinul ANPC mai stabilește ca, în cazul în care cardul se blochează sau este reținut în bancomat, băncile vor fi obligate să informeze clienții, prin semnal video de avertizare pe ecranul terminalului, cu privire la modul în care poate reintra în posesia cardului blocat sau reținut, precum și pașii pe care trebuie să îi urmeze. De asemenea, va fi indicat un număr de telefon pe care consumatorul trebuie să îl apeleze în cazul în care cardul a fost blocat sau reținut, precum și intervalul orar în care consumatorul poate efectua acest apel.