Comasarea spitalelor, după cum vor muşchii lui Nicuşor Constantinescu

Comasarea spitalelor, după cum vor mușchii lui Nicușor Constantinescu

Intenția Ministerului Sănătății de a comasa unele spitale sau de a le transforma în aziluri a stârnit vâlvă în rândul medicilor. Unii spun că urmarea va fi creșterea numărului infecțiilor intraspitalicești, alții atrag atenția asupra faptului că nu au fost consultate autoritățile locale. Printre propunerile Ministerului Sănătății privind unitățile sanitare constănțene se numără și tran-sformarea Spitalului de Ortopedie și Traumatolofie Eforie Sud și ale Spitalului de Ftiziologie Agigea în secții exterioare a Spitalului Județean Constanța. Dr. Dan Căpățână, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, susține însă că oficialii Ministerului Sănătății nu pot impune comasarea unităților pe care le-au trecut, de anul trecut, în administrarea autorităților locale. „Comasarea acestor spitale se va face dacă va dori Consiliul Județean Constanța, mai ales că președintele Nicușor Constantinescu răspunde pentru sănătatea din județ. Ministerul nu poate să impună, ci numai să stea de vorbă, să sfătuiască și să îndrume. În schimb, Ministerul Sănătății poate să desființeze și să înființeze spitale, căci și-a păstrat aceste pârghii; o poate realiza prin reprezentanții din teritoriu. Vreau să văd însă dacă prefectul va da OK-ul pentru desființarea Spitalului Orășenesc Cernavodă”, a afirmat dr. Căpățână. Comasarea ar avea și avantaje Medicul a adăugat că alipirea celor două unități mai mici la Spitalul Județean are, într-adevăr, avantaje. „Dacă mâine se va stabili în Consiliul Județean că se comasează, o vom aplica. Sunt și avantaje, căci ar eficientiza lucrurile din punct de vedere organizatoric. Licitațiile ar fi organizate mai ușor, finanțarea ar fi mai mare pentru unitățile mai mici. Sunt însă și dezavantaje: oamenii sunt stresați, se întreabă dacă vor fi dați afară. Dar toate aceste aspecte trebuie discu-tate, nu impuse de pe o poziție de forță. Mie, personal, îmi displace modalitatea în care este propusă”, a adăugat managerul Spitalului Județean. Referitor la ideea avansată de Direcția de Sănătate Publică și de Prefectura Constanța, cum că Spitalul Județean are nevoie de secții de fiziologie și de infecțioase pentru a fi catalogat ca spital de prim rang, dr. Dan Căpățână a afirmat: „Vorbe pe la colțuri. Nu există documente oficiale care să impună acest aspect, nu există nimic concret. Sunt vorbe pe la colțuri, de care eu sunt sătul în România. La fel și în cazul comasării. Referitor la transformarea spitalelor în cămine de bătrâni, s-au făcut planuri, au fost prezentate, dar comasările sunt încă propuneri, pentru că ministerul nu are pârghiile necesare”. De unde bani pentru doctorul din Constanța? Medicii spun că desființarea spitalelor pentru a fi înființate cămine de bătrâni nu va face decât să aglomereze mai mult Unitatea de Primiri Urgențe din Constanța și ambulanța. Pacienții din Cernavodă și Băneasa, dar și din comunele din împrejurimi, vor trebui să ajungă tocmai în reședința de județ pentru a se trata. Dacă vor avea bani, căci este cunoscut faptul că rata sărăciei este ridicată în aceste zone.