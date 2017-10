Colinde, tort şi artificii la final de an, la Grupul de firme Histria

Colinde, tort și artificii la final de an, la Grupul de firme Histria

Chiar dacă vremea nu aduce deloc a Crăciun, sărbătorile de iarnă sunt pentru toți un prilej de bilanț, dar și de a ne bucura alături de colegi, prieteni, familie. Întocmai au făcut și angajații grupului de firme Histria, care s-au întâlnit marți seară, pentru a cinsti un pahar de șampanie la finalul unui an de muncă.Reprezentanții Histria Shipmanagement, ai Șantierului Naval Constanța și ai Cuget Liber au lăsat pentru o seară competiția din grup deoparte și s-au reunit în jurul bradului de Crăciun, au ascultat colinde și au cântat „La mulți ani!”. Li s-au alăturat colaboratori și prieteni de-o viață, precum președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, dar și colegii care operează navele proiectate, construite și operate de grup și care au noroc să petreacă Crăciunul acasă și nu pe mare. De asemenea, au participat reprezentanți ai Sindicatului Liber al Navaliștilor.Atmosfera a fost între-ținută de corala „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului, care a cântat colinde și a sorcovit oaspeții. Ca în fiecare an, urările au venit din partea lui Gheorghe Bosînceanu, președintele Grupului de firme Histria.„A devenit deja o tradiție să ne întâlnim cu toții și să sărbătorim încă un an. Ne-am reunit pentru a cinsti și a ne îndrepta gândurile bune către noul an. Avem alături de noi colegi din toate societățile grupului și suntem cu gândul alături de mulți alți colegi care sunt pe nave, pe toate meridianele lumii, făcându-și datoria. Vă doresc un Crăciun fericit și un an nou cu bucurii, cu sănătate, pentru dumnea-voastră și pentru familiile dumnea-voastră”, le-a urat tuturor Gheorghe Bosînceanu.Oaspeții au avut parte și de o lansare de carte inedită. Colegul nostru Ion Tița Călin a prezentat cea mai recentă apariție a Editurii „Dobrogea”, la rândul ei parte din grup. Volumul, intitulat „Țara în care nu mai e nimic de furat” și semnat de jurnalistul cu state vechi, este o colecție de foiletoane, schițe și povestiri satirico-umoristice puternic ancorate în zilele noastre.