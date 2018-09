Colegiul Naţional Militar "Alexandru Ioan Cuza", redeschis după 20 de ani

Colegiul Național Militar "Alexandru Ioan Cuza", redeschis după 20 de ani

Ieri, au avut loc, la sediul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanța, deschiderea anului școlar și totodată inaugurarea oficială a Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”. Festivitatea organizată cu ocazia reînființării colegiului a avut loc în prezența ministrului Apărării Naționale, Mihai Fifor, a șefului Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă, precum și a șefului Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral dr. Alexandru Mârșu, a prefectului județului Constanța, Dumitru Jeacă, a primarului Decebal Făgădău, a președintelui Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu și, desigur, a sutelor de părinți și elevi.Cu această ocazie, primarului și directorului liceului le-au fost înmânate câte o plachetă aniversară. Potrivit reprezentanților unității de învățământ, noul an școlar a început pentru un număr de 203 elevi (120 de elevi de clasa a IX-a, 36 de elevi de clasa a X-a, 47 de elevi de clasa a XI-a), care au ales să îmbrace uniforma de licean militar.Conform tradiției, elevii au rostit legământul: „Mă leg să învăț carte, să-mi oțelesc brațul și inima, spre a sluji cu destoinicie patria și Armata României. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”.În deschidere a luat cuvântul comandantul Colegiului Militar de Marină de la Constanța, comandorul Iancu Ciocioi, care le-a vorbit elevilor și profesorilor despre semnificația educației militare de marină și despre relevanța instruirii profesionale în construcția unor oameni de valoare.„La fel ca și voi, și noi am intrat pe porțile liceului militar cu mulți ani în urmă, iar astăzi retrăim emoția redeschiderii anului școlar. Educația și instruirea primite aici au transformat adolescenții în profesioniști în domeniul marinei militare. Evident, aceasta este și misiunea noastră pentru voi. Redeschidem împreună Colegiul Național Militar «Al. I. Cuza» și anul școlar 2018-2019 și trebuie ca în noul an trebuie să fiți exigenți, dar principiali în relațiile cu elevii, să promovați în rândul acestora răspunderea față de propria pregătire, sentimentul datoriei și al demnității”, a fost mesajul directorului unității de învățământ.Prezent la eveniment, ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, a declarat că este foarte bucuros că s-a reușit reînființarea, în 2016, a Colegiului Militar de la Craiova, și acum a celui de la Constanța, după 20 de ani de la închidere.„Colegiul Militar de Marină vine să reîntregească clubul elită de învățământ liceal militar. Începutul noului an școlar în colegiile naționale militare și în școlile de formare a maiștrilor militari și subofițerilor Armatei României îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez, în numele meu și al echipei pe care o conduc în fruntea Ministerului Apărării Naționale, cele mai calde urări de succes și un an cât mai prolific din punct de vedere al rezultatelor obținute în procesul de învățământ. Cu siguranță nu vă așteaptă un an ușor, pentru că așteptările sunt mari de la dumneavoastră. Veți avea de trecut examene dificile, veți fi puși în fața unor obstacole greu de trecut, va fi nevoie de multă muncă și implicare, dar nu veți fi singuri în această încercare. Aveți alături profesori și instructori redutabili, care vă vor ajuta să parcurgeți fiecare etapă a devenirii dumneavoastră, precum și comandanți cu mare experiență. Veți avea la dispoziție baze didactice și de pregătire dintre cele mai moderne. Și, nu în ultimul rând, veți avea sprijinul necondiționat al echipei pe care o conduc la vârful ministerului”, a adăugat ministrul.„Am așteptat cu mare emoție această zi în care reînnodăm tradiția militară la Constanța. Nu știu de ce s-au desființat în 1998 liceele de la Craiova și Constanța și de ce visurile elevilor au fost risipite. Nu judecăm trecutul, ci vorbim acum despre speranțe, aspirații și ce putem face pe viitor. Vă asigur că eforturile de deschidere a liceului nu au fost în van”, a mai spus ministrul Fifor.Deși, în mare parte, cursanții sunt de sex masculin, există și fete care au fost interesate și îndrăgostite de uniforma militară.„Este prima dată când încerc să dau la acest colegiu. Este o carieră bună din toate punctele de vedere și am ales să vin aici și datorită fratelui meu, care este, deja, în sistem. Am vrut să vin la Constanța, pentru că mi se pare foarte interesantă cariera militară și, mai ales, respectată. Din nefericire, sunt singura fată din pluton”, ne-a declarat Elena Zvâncă, elevă în clasa a XI-a, originară din Iași.v v vReamintim că Liceul Militar de Marină a fost înființat în anul 1973 și a purtat, de-a lungul existenței sale, numele patronului spiritual „Alexandru Ioan Cuza”. Aici au învățat zeci de generații de elevi constănțeni, dar și din alte locuri ale țării care, în prezent, fac parte din corpul militar atât al Marinei, cât și al Armatei. Liceul a fost desființat în anul 1998, iar baza materială a fost preluată de Comandamentul Flotei.