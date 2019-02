Colegiul Medicilor din România a semnat un protocol de colaborare cu Ministerul Sănătăţii pentru siguranţa pacienţilor

Colegiul Medicilor din România (CMR) anunță că a semnat un protocol de colaborare cu Ministerul Sănătății. Documentul prevede că părțile vor comunica datele și informațiile în legătură cu dreptul de practică al medicilor, specialitățile și calificările profesionale dobândite de medici, sancțiunile aplicate, existența unor avize și autorizări și orice alte informații care să înlăture riscurile referitoare la siguranța pacienților, la asigurarea dreptului la sănătate ori la servicii medicale furnizate.

"Având în vedere siguranța pacienților, asigurarea calității serviciilor medicale în unitățile sanitare publice și private și nu în ultimul rând onorabilitatea profesiei medicale, Colegiul Medicilor din România a semnat un protocol de colaborare cu Ministerul Sănătății", se arată într-un comunicat de presă transmis, vineri, de reprezentanții CMR, potrivit News.ro.







Conform protocolului, cele două părți semnatare vor comunica datele și informațiile în legătură cu dreptul de practică al medicilor, specialitățile și calificările profesionale dobândite de medici, sancțiunile aplicate, existența unor avize și autorizări, informările și atenționările primite prin sistemul IMI precum și orice alte informații de natură a înlătura riscurile referitoare la siguranța pacienților, la asigurarea dreptului la sănătate ori la servicii medicale furnizate.







Astfel, obiectul protocolului în reprezintă asigurarea calității serviciilor medicale furnizate și a siguranței actului medical în unitățile sanitare publice și private, controlului și supravegherii exercitării profesiei de medic, dar și datele și informațiile în legătură cu dreptul de practică al medicilor, specialităților și calificările profesionale dobândite de medici, sancțiunile aplicate, existența unor avizări, autorizări, informările și atenționările primite prin sistemul IMI precum și orice alte informații de natură a înlătura riscurile referitoare la siguranța pacienților, la asigurarea dreptului de sănătate ori la serviciile medicale furnizate.







Fiecare din părțile semnatare se obligă să pună ori de câte ori este nevoie, la dispoziția celeilalte părți toate informațiile pe care le deține referitoare la medici.







Cele două părți vor participa la controale comune în vederea verificării respectării regulamentelor și normelor care reglementează exercitarea profesiei de medic, indiferent de forma de exercitare și unitatea sanitară în care se desfășoară (publică sau privată).







Protocolul prevede obligații ale Colegiului Medicilor: va elibera la solicitarea Ministerului Sănătății sau direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a Municipiului București, adeverințe din care să rezulte statutul profesional al medicilor, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile aplicate; va comunica Ministerului Sănătății toate situațiile de suspendare a dreptului de liberă practică pentru medici atât la cererea medicului, cât și ca urmare a unor sancțiuni disciplinare aplicate ori ca urmare a deciziei definitive a instanței de aplicarea pedepsei complementare a interzicerii dreptului de a exercita profesia de medic.







De asemenea, Ministerul Sănătății are următoarele obligații: va comunica Colegiului Medicilor din România după fiecare sesiune de examen lista nominală a medicilor care au obținut titlul de specialist, gradul de primar sau atestate de studii complementare; va comunica lista nominală a medicilor rezidenți confirmați în urma concursului de rezidențiat; va comunica Colegiului Medicilor din România toate înștiințările primite din partea instanțelor cu privire la deciziile definitive de aplicare a pedepsei complementare a interzicerii dreptului de a exercita profesia de medic în vederea luării măsurilor administrative ce se impun de acest for profesional.







Protocolul are valabilitate de un an de la data semnării, cu posibilitate de prelungire tacită, pentru noi perioade de încă un an, dacă niciuna dintre părți nu notifică celeilalte cererea de încetare în termen de 30 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate.