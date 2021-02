Colecte mici la Centrul de Transfuzii. Salvaţi viaţa altor semeni! Donaţi sânge!

Dr. Dobrotă a precizat că, la fel ca și până acum, cele mai multe solicitări au venit din partea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanţa, dar au avut solicitări și de la unitățile sanitare private, care au secții chirurgicale. Deocamdată, a adăugat şeful Centrului de Transfuzii, au produse pe toate grupele sanguine, dar având în vedere cererea, tot mai ridicată, este nevoie de cât mai multe pungi.





Aşa că, dragi constănţeni, dacă starea de sănătate vă permite, ajutaţi-vă semenii! În caz că nu aveţi timp să faceţi acest lucru în timpul săptămânii, luna aceasta, de exemplu, aveţi posibilitatea de a dona sânge şi sâmbătă, 27 februarie. Tot pentru a veni în sprijinul populaţiei, instituţia a introdus posibilitatea programării pentru donarea de sânge, care se poate face cu minimum 24 de ore înainte. Aceasta se face la numărul de telefon 0774.665.815, de luni până vineri, între orele 12.30 şi 14.30. Totodată, programări se pot face şi pe aplicaţia „Donorium”.





„Vă rugăm să nu ignorați acest mesaj și să luaţi în considerare oportunitatea de a oferi unui necunoscut o oră din sâmbăta dumneavoastră liberă, devenind donator de sânge”, au precizat reprezentanții CRTS Constanța.





Pentru cei care se hotărăsc să doneze, ei trebuie să aibă maxim 65 de ani şi obligatoriu, să nu fi suferit de hepatită, TBC, sifilis, ulcer, epilepsie, diabet zaharat sau boli de inimă. În privinţa avantajelor pe care oamenii le au de pe urma donării, acestea au rămas neschimbate. Ca şi până acum, donatorii vor primi şapte tichete de masă, o zi liberă la locul de muncă, în ziua donării, în cazul donatorilor salariaţi sau o zi scutire de la frecvenţă în ziua donării în cazul elevilor, studenţilor şi militarilor. În plus, li se decontează cheltuielile de transport în comun între localitatea de domiciliu/reşedinţă înscrisă în actul de identitate şi localitatea unde se efectuează donarea de sânge.







Reamintim că pot dona sânge persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 65 ani, cu greutatea peste 50 kg, care nu au suferit de hepatită virală, tuberculoză, sifilis, malarie, infecţie HIV, epilepsie, diabet zaharat insulino-dependent, boli de inimă etc.





La acest moment, a declarat șeful CRTS, dr. Alina Mirella Dobrotă, centrul are un deficit de circa 200-300 de pungi, comparativ cu anii trecuți, când în aceeași perioadă le treceau pragul mai mulți donatori. „Colecta a fost mai mică în ianuarie, dar acest lucru nu a avut un impact negativ asupra tratamentului transfuzional al pacienților, pentru că am avut rezerve suficiente de la sfârșitul anului și am putut răspunde tuturor solicitărilor. Din păcate, rezervele se vor termina şi este nevoie de sânge, pentru a le asigura pacienţilor internaţi în spitale necesarul solicitat. Pe această cale, rugăm oamenii să vină să doneze”, ne-a declarat medicul.