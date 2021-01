Colacul salvator al bolnavilor cu AVC întârzie să apară. „Secția de neurologie este plină de pacienți”

„În perioada aceasta, de Covid, nu am mai făcut nimic cu unitatea de Stroke. Trebuie să fie o zonă din spital disponibilă şi acum nu avem spaţiu. În plus, secţia este plină de pacienţi. Foarte mulţi pacienţi cu AVC sunt tineri. Unii dintre ei au ajuns cu tensiunea 24. Pe această cale, sfătuim populaţia să îşi monitorizeze atent tensiunea, pentru că, orice tensiune peste 14,8 este considerată hipertensiune. Cu cât valoarea este mai mare, riscul să se spargă un vas de sânge este mai mare. Între timp, în lipsa unei unităţi speciale, noi le asigurăm tromboliza necesară, inclusiv pacienţilor cu Covid”, a declarat pentru „Cuget Liber”, şeful secţiei Neurologie, dr. Any Docu Axelerad.





Necesitatea acestui centru la Constanţa se impune cu atât mai mult cu cât în cadrul saloanelor respective se face rapid diferenţa între infarct şi hemoragie, pe baza unor complexe investigaţii de specialitate. Apoi se intervine pentru distrugerea cheagului, revascularizare sau se face decompresiunea chirurgicală, desigur, dacă edemul este important.





„Ca urmare, dacă un om este paralizat complet, poate pleca a doua zi acasă fără deficit motor. Oamenii trebuie să ştie că tromboliza se poate efectua doar dacă oamenii ajung la spital în acest interval de la debutul accidentului cerebral vascular. Dacă ajung mai târziu, nu se mai poate face procedura, întrucât există un risc mare de hemoragie. Totuşi, populaţia trebuie să înţeleagă să vină la noi încă de la primele semne de boală şi aici nu vorbim numai de deficitele motorii, ce pot apărea, cât şi de tulburările de limbaj. Brusc, pacientul nu mai poate să vorbească, i se strâmbă gura, apare asimetria facială sau amorţeala mâinilor, are tulburări de vedere etc”, a explicat medicul.





Precizăm că dacă un pacient cu un atac cerebral are acces la tratament modern în primele 4-5 ore de la debut, şansele de vindecare ale acestuia sunt foarte mari.





Acest centru Stroke este necesar pentru tratamentul cazurilor de accident vascular cerebral (AVC) şi ajută la scăderea mortalităţii, reduce complicaţiile şi poate evita paralizia la pacienţii cu infarct sau hemoragii cerebrale. Procedura care poate salva vieți se numește tromboliză, un tratament care, aplicat în maximum patru ore de la producerea atacului ischemic, poate dizolva cheagul de sânge care a provocat AVC-ul.