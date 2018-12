Colac de salvare pentru bolnavi. Pacienţii cu accident vascular vor putea face tromboliză

Colac de salvare pentru bolnavi. Pacienții cu accident vascular vor putea face tromboliză

În sfârșit, se face tromboliză în Constanța, la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța. Specialiștii secției Neurologie din cadrul SCJU au participat, zilele trecute, la o simulare națională, desfășurată sub observația directă a mai multor medici veniți de la Spitalul Universitar din București. În cadrul simulării, medicii constănțeni au pus în aplicare protocolul național pentru efectuarea trombolizei.„Întreaga activitate s-a cronometrat, timpul fiind extrem de important în respectarea acestei proceduri. Rezultatul a fost optim, iar de acum înainte medicii noștri pot administra tratamentul trombolitic”, a declarat purtătorul de cuvânt al unității sanitare, Crina Kibedi.Precizăm că tromboliza este metoda terapeutică necesară pacienților care au suferit un accident vascular cerebral ischemic și constă în injectarea unei substante trombolitice (denumită și fibrinolitică), adică o substanță capabilă sa dizolve un cheag format pe vasul de sânge. Aceasta se administrează doar pacienților cu diagnostic cert de AVC ischemic acut, în maximum 4,5 ore de la debutul simptomelor.Medicul șef al secției Neurologie, conf. univ. dr. Any Axelerad Docu, a precizat că eficacitatea trombolizei este cu atât mai mare cu cât intervalul de timp de la producerea AVC-ului este mai mic. Drept urmare, în cazul pacienților care au suferit un AVC și au urmat tratamentul trombolitic în timp util, efectele secundare vor fi reduse la minimum, deficitul motor putând fi complet remis.„Este importantă recunoașterea cât mai rapidă a semnelor de AVC acut, respectiv: prezența deficitelor motorii, a tulburărilor de limbaj, tulburări de vedere brusc instalate, asimetrie facială, tulburări de mers”, a explicat medicul.Dr. Docu a adăugat că populația trebuie să știe că tromboliza se poate efectua doar dacă pacienții ajung la spital la debutul accidentului cerebral vascular. Dacă ajung mai târziu, nu se mai poate face procedura, întrucât există un risc mare de hemoragie.„Constănțenii trebuie să înțeleagă că este necesar să vină la noi încă de la primele semne de boală și aici nu vorbim numai de deficitele motorii, ce pot apărea, cât și de tulburările de limbaj. Brusc, pacientul nu mai poate să vorbească, i se strâmbă gura, apare asimetria facială sau amorțeala mâinilor, are tulburări de vedere etc”, a completat specialistul.