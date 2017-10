Cofetăria Silvian a împodobit un brad viu cu copiii de la Centrul de zi din Agigea

Cofetăria Silvian a împlinit, ieri, 20 de ani de activitate în domeniul preparării și vânzării dulciurilor. Cu această ocazie, ieri, cofetăria a avut oaspeți de seamă.Aproximativ 20 de copii de la Centrul de zi din Agigea cu vârste cuprinse între 3 și 15 ani au fost invitați să creeze ornamente specifice sărbătorilor de iarnă, toate fiind de ciocolată.Mai întâi de toate, maestrul chocolatier Silvian le-a povestit copiilor ce semnificație are bradul în mitologia română.Cei mici au început să orneze braduți, steluțe, gloubulețe, din ciocolată albă, neagră și roșie.Copiii așteptau nerăbdători să împodobească bradul. Când au fost întrebați ce tip de pom vor să orneze, cei mici au răspuns la unison că vor unul artificial. Maestrul Silvian le-a făcut o adevărată surpriză, când le-a propus să orneze un brad viu.„În mitologia română, bradul este prezentat în trei ipostaze: ca pom al cosmosului, bradul ceresc și bradul viu. Plecând de la o mică surpriză pe care am vrut să o facem copiilor, am încercat să pregătim un brad viu. Copiii au fost surprinși, mai ales că ei știau cele trei tipuri de brad și au înțeles diferența dintre bradul viu, mort și cel artificial. Ei, la sfârșit, și-au dorit să monteze ornamentele pe un brad artificial. Eu cred că este un pas înainte pentru ei, pentru că sunt la o vârstă fragedă și realizează ce înseamnă să lași bradul să trăiască și viu”, a declarat maestrul cofetar.Bradul viu a fost reprezentat de o domnișoară îmbrăcată într-o frumoasă rochie ce reprezenta veșmântul verde pe care micuții au prins ornamentele confecționate de ei.La finalul evenimentului, copiii i-au colindat pe cei prezenți.