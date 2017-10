COD ROŞU de CANICULĂ! A fost depăşit pragul critic de disconfort termic, la Constanţa

COD ROȘU de CANICULĂ! A fost depășit pragul critic de disconfort termic, la Constanța

Constanța este la această oră sub cod portocaliu de caniculă, iar disconfortul termic a depășit deja pragul critic de 80 de unități.Potrivit datelor făcute publice de Administrația Națională de Meteorologie, indicele temperature – umezeală înregistrat, la această oră, la Constanța este de 80,2. De asemenea, la Cernavodă, se înregistrează 80,3 unități, iar la Fetești – 80,5 unități.În restul județului Constanța, ITU se apropie de pragul critic. La Medgidia, disconfortul termic este ridicat, cu 78,8 unități la indicele temperature – umezeală, iar la Adamclisi este de 78,6 unități.Cel mai plăcut este pe zona de coastă, iar la Mangalia ITU are 72 de unități.19 județe din România se află sub cod roșu de caniculă.