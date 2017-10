Cod portocaliu de inundații pe râuri din Argeș, Olt, Teleorman și Botoșani

Râurile Vedea superioară, afluenții săi și Teleorman se află, până duminică la ora 18.00, sub cod portocaliu de inundații în județele Argeș, Olt, Teleorman, iar Prutul va fi vizat de o avertizare similară duminică, între 12.00 și 18.00, potrivit INHGA.Potrivit actualizării unei avertizări emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), codul portocaliu vizează, în intervalul sâmbătă, ora 13.00 - duminică, ora 18.00, Vedea superioară, afluenții săi (județele Olt și Argeș) și Teleormanul, în amonte de stația hidrometrică Tătărăștii de Sus (județele Argeș și Teleorman).Sub cod portocaliu va fi duminică și râul Prut, în amonte de lacul de acumulare Stânca Costești (județul Botoșani).INHGA mai precizează că sâmbătă, între 15.00 și 24.00, vor fi sub cod galben versanți, torenți, pâraie și râurile mici din județele Vâlcea, Argeș, Prahova, Neamț, Suceava și Iași. Tot sub cod galben se află, în intervalul sâmbătă, ora 13.00 - duminică, ora 18.00, râurile din bazinele hidrografice: Bârzava sector aval s.h. Gătaia și pe Moravița (județul Timiș), Jiu sector aval s.h. Filiași (județul Dolj), Vedea (județele Olt, Argeș și Teleorman), Neajlov amonte S.H. Vadu Lat ((județele Argeș, Dâmbovița și Giurgiu), Bârlad (județele Vaslui și Galați) și Prut amonte Ac. Stânca Costești (județul Botoșani).