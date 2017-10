Cod galben de vijelii şi ploi, la Constanţa. Unde puteţi suna în caz de urgenţă

1

inundatie

dl. Primar si dl. Dir.al SC RAJA va intreb cand veti rezolva situatia scurgerilor din zona Delfinari pt. ca la o ploaie de vara de 45 min se aduna apa de in zona de 60-80 cm si canalizarile nu fac fat. de geab trimiteti unag.Raja in zona cu nu face nimic doar se uita. str. Chiliei ,si strazile laterale in zona spalatoriei auto sunt inundate. daca ati locuii in zona cred ca ati gandi sa rezolvati acesta problema cu care ne confruntam de ani de zile.