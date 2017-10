COD GALBEN DE NINSORI PENTRU CONSTANŢA

COD GALBEN DE NINSORI PENTRU CONSTANȚA

Încet, dar sigur, iarna revine la Constanța. De astăzi încep ploile, care în următoarele zile se vor transforma în ninsori. Temperaturile vor scădea și va fi ger, atât în week-end, cât și săptămâna viitoare. Astăzi, cerul este închis, la Constanța și plouă slab. Vântul doar adie ușor, dinspre sud-est, iar maxima termică va atinge 6 grade Celsius. Peste noapte ploaia și vântul se vor mai înteți, în timp ce termometrele vor indica minimum 4 grade Celsius. De mâine noapte însă meteorologii anunță furtună cu ninsoare.În restul țării, valorile termice vor fi mai ridicate decât mediile climatologice ale datei, în special în jumătatea sudică a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -3 și 11 grade, iar cele minime, în general, între -8 și 2 grade. Începând din orele amiezii, aria de nebulozitate se va extinde treptat dinspre sud, cuprinzând cea mai mare parte a țării. Vor cădea precipitații predominant sub formă de ploaie în jumătatea de sud a Munteniei și în Dobrogea, mixte în sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei, iar în restul teritoriului local vor fi lapovițe și ninsori, cu precădere în a doua parte a nopții.Pe arii restrânse se va semnala polei. Izolat, cantitățile de apă vor fi mai însemnate în regiunile sudice și sud-estice și în zona montană. Temporar vântul va avea intensificări, în cursul zilei în sudul Banatului, Oltenia și Muntenia, iar noaptea mai ales în sud-estul țării și la munte. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de ninsori și viscol în principal pentru județele din sudul țării, sudul Moldovei, Muntenia și Dobrogea, a anunțat, la Guvern, conducerea ANM.Capitala și 31 de județe din sudul, estul și nordul țării se vor afla în intervalul joi, ora 18.00 - vineri, ora 20.00, sub cod galben de ninsori și viscol, potrivit unei atenționări emise ieri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Atenționarea vizează mai întâi, în intervalul joi, ora 18.00 - vineri, ora 8.00, Capitala și județele Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Ilfov, Călărași, Constanța, Tulcea, Brăila, Galați, Vrancea, Bacău și Vaslui. Astfel, potrivit meteorologilor, începând de joi seară, în sudul și sud-estul țării vor fi precipitații însemnate cantitativ, local peste 25 de litri pe metru pătrat, predominant sub formă de ploaie în jumătatea de sud a Munteniei și în Dobrogea, mixte în primele ore și apoi ninsoare în sudul Banatului, Oltenia și nordul Munteniei. Pe arii restrânse, se va semnala polei.În toate aceste regiuni, vântul va avea intensificări susținute, cu viteze ce vor depăși la rafală 50-60 de kilometri pe oră. Vineri, între orele 8.00 și 20.00, vor fi sub cod galben și județele Maramureș, Suceava, Botoșani, Bistrița-Năsăud, Harghita, Neamț, Iași, Brașov și Covasna. Tot de vineri, începând cu ora 8.00, vor ieși de sub atenționare județele Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea, Argeș și Teleorman. Potrivit ANM, pe parcursul zilei de vineri va ninge viscolit în Moldova, centrul și estul Munteniei, Dobrogea și în zona Carpaților Orientali. În Delta Dunării și pe litoral, în primele ore vor mai fi precipitații mixte și izolat polei. Viteza vântului la rafală va depăși 60-70 de kilometri pe oră, în special în sud-estul țării. Meteorologii mai spun că, începând din noaptea de vineri spre sâmbătă și până duminică, temporar, vor mai fi ninsori și intensificări ale vântului, mai ales în sud-estul țării.Pentru vineri, autoritățile se așteaptă la ninsori abundente, viscol și polei în Moldova, Muntenia, Dobrogea și zona montană. "Aceasta este prima avertizare de joi seara până vineri seara, numai că nu se oprește aici. Vineri dimineața vom emite o a doua avertizare, dar nu putem să ne asumăm responsabilitatea să o publicăm de acum, pentru că se actualizează și vom preciza zonele vineri dimineața pentru sâmbătă și duminică", a spus șeful ANM.