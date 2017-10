COD GALBEN DE CEAȚĂ. Vizibilitate redusă pe Autostrada Soarelui

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, sâmbătă dimineață, pe autostrada A1 București - Pitești, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață densă. Pe alocuri, vizibilitatea scade sub 100 chiar sub 50 de metri.ANM a emis mai multe avertizări de ceață.Intre orele : 09:00 si 12:00In zona : - județul Cluj, local in zonele joase și pe drumurile naționale și europene, inclusiv municipiul Cluj-Napoca. - județul Satu Mare, local in zonele joase și pe drumurile naționale și europene. - județul Bistrița–Năsăud, local in zonele joase și pe drumurile naționale și europene.Se vor semnala : ceață - vizibilitate scăzută sub 200 m și izolat sub 50 m.Intre orele : 09:00 si 12:00In zona : zonele de deal și de câmpie ale jud. Arad, Timiș, Bihor și Deva inclusiv zona municipiilor Arad, Timișoara, Hunedoara, Bihor și Caraș-Severin precum și drumurile naționale și europene aferenteSe vor semnala : ceață ce determină vizibilitate scăzută local sub 200 m și izolat sub 50 m.Intre orele : 09:00 si 12:00In zona : local în județele Dolj și Olt (inclusiv zona municipiului Craiova, zona municipiului Caracal), precum și drumurile naționale și europene aferente.Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 mIntre orele : 09:15 si 12:00In zona : local în județele Constanța și Tulcea.Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m.Intre orele : 09:00 si 12:00In zona : în județele Ilfov și zona preorășenească a municipiului București, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița și zona de câmpie a județelor Buzău, Prahova, Dâmbovița și Argeș, precum și autostrăzile, drumurile județene și naționale aferente.Se vor semnala : ceață ce determină vizibilitate scăzută local sub 200 m și izolat sub 50 m.Intre orele : 09:00 si 12:00In zona : local în județele Iași, Vaslui, Galați, Bacău, inclusiv drumurile naționale și europene aferenteSe vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m. Observații: izolat depuneri de polei.Intre orele : 07:45 si 11:00In zona : în județele Alba, Sibiu și Mureș, inclusiv drumurile naționale, europene și autostradaSe vor semnala : ceață care determină scăderea vizibilității, local sub 200 m, izolat sub 50 m