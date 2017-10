COD GALBEN DE CEAȚĂ la Constanța

Ştire online publicată Vineri, 23 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

12 județe din sudul, centrul și nordul țării se află sub incidența avertizărilor cod galben de ceață, până la ora 11.00.Avertizarea nowcasting este valabilă în județele Constanța, Iași, Botoșani, Ialomița, Alba, Harghita, Sibiu, Covasna, Brașov, Mureș, Maramureș și Sălaj. Se va semnala ceață care determină scăderea vizibilității, local sub 200 metri și izolat sub 50 de metri.Astăzi, zonele deluroase și montane vor avea vremea cea mai frumoasă. Acolo vor fi cele mai multe ore însorite și cele mai multe grade în termometre. Maximele vor atinge 7..8 grade, în timp ce în depresiuni vor fi negative, mai ales că norii și ceața ar putea persista. Izolat pot apărea burnița și fulgii de zăpadă, mai ales în orele nopții.Weekendul Crăciunului va aduce unele schimbări în aspectul vremii.În regiunile din interiorul arcului carpatic precum și în jumătatea de nord a Moldovei vor apărea precipitațiile care vor fi slabe și predominant sub formă de ploaie și lapoviță.Ninsorile vor prefera zonele mai înalte de relief, în special din vest și din nord, dar și mare parte a Transilvaniei. Temperaturile vor fi în creștere ușoară, astfel că luni vor ajunge cu mult peste cele normale, atât ziua cât și noaptea.