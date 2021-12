COD GALBEN de CEAŢĂ, în mai multe zone din judeţul Constanţa

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni dimineaţă, 6 decembrie, o avertizare de ceaţă, în judeţul Constanţa. Potrivit meteorologilor, până în jurul orei 11, în localităţile In zona: Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Pantelimon, Târgușor, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, se va semnala, local, ceata, care determină vizibilitate scăzută sub 200 metri şi, izolat, sub 50 metri.