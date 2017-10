COD GALBEN DE CEAȚĂ în această dimineată la Constanța

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting de cod galben de ceață pentru orele următoare.Intre orele : 07:00 si 10:00In zona : local în județul Gorj ( inclusiv municipiul Tg. Jiu), precum și drumurile naționale și europene aferenteSe vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilitații local sub 200 m și izolat sub 50 m.Intre orele : 05:00 si 11:00In zona : local în județele Constanța și Tulcea.Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m.