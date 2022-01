Cod galben de ceaţă densă în cinci județe ale țării

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică dimineaţă, avertizări cod galben de ceaţă densă valabile în zone din cinci judeţe situate în Banat şi Transilvania. Potrivit meteorologilor, în zona joasă a judeţelor Arad, Bihor şi Timiş se va semnala local ceaţă, care determină reducerea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Avertizarea este valabil până la ora 11:00. Tot până la aceeaşi oră este în vigoare un cod galben de ceaţă şi vizibilitate redusă sub 200 de metri în judeţul Satu Mare.Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM, citată de Agerpres.