COCINA DIN CENTRUL CONSTANŢEI. Îţi este SCÂRBĂ să treci pe acolo

Oras condus de un mascarici

Lenesii / betivii / tziganii l-au ales in draci pe acest mascarici care se crede un fel de gigolo. Treaba este ca daca vrei sa fii gigolo , mai e nevoie si sa ai un aspect fizic frumos , ca sa nu mai vorbim de corp si greutatea corporala pe care acest mascarici il are macinat de atata alcool si etnobotanice... Fetele alea fara bani , prostutze si sarace , stau si apar langa acest depravat numai pentru un castig in plus. De aici si pana a-l suporta ca primar , este o cale lunga... Pentru ca aceasta facatura de USL(ce asociere in Constanta: Hasotti + Mazare !?!) este la putere , sa speram ca dosarul retrocedarilor al clovnului si adormitului betiv din intersectii (impreuna cu lotul de golani/curve din jurul lor) , nu se va lungi pana la prescrierea faptelor. Iar voi ca ziar , de ce nu actionati pentru indemnarea oamenilor (nu pe prostii care-l admira) sa se faca cu ocazia alegerilor un referendum daca mai merita mascariciul sa fie primar - referendum la fel ca in Mangalia legat de exploatarea sisturilor. Si inca ceva: intrati pe orice site de imobiliare si cautati terenuri de vanzare in Mamaia si veti vedea ca toate spatiile verzi dintre constructii/hoteluri sunt puse la vanzare de catre asa zisii "mostenitori" care aveau dreptul sa le fie retrocedate !?! L-ati vrut primar - spalati-va pe cap cu el si sleahta de absolventi ai celebrului Institut de Marina (plus un subinginer betiv si prostanac de la Politehnica - Moga).