COCA COLA NE OMOARĂ CU ZILE. STICLELE DIN PLASTIC FAC RAVAGII!

Ştire online publicată Luni, 10 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Conform unui raport de ultimă oră realizat de organizația Greenpeace, Coca Cola reprezintă o amenințare serioasă la adresa mediului înconjurător, dat fiind faptul că produce peste 100 de miliarde de sticle de plastic în fiecare an. De asemenea, organizațiile pentru protecția mediului înconjurător, prin vocea lui Louise Edge, susțin că mai mult decât atât, compania refuză să își asume responsabilitatea pentru poluarea cu plastic pe care o produce constant prin faptul că scoate pe piață atât de multe recipiente de unică folosință, fără a le recicla, scrie The Independent Cei care au răspuns solicitărilor Greenpeace sunt PepsiCo, Suntory, Danone, Dr Pepper Snapple și Nestlé. Coca-Cola, cel mai mare producător de băuturi răcoritoare, a refuzat să facă publice datele referitoare la cantitatea de plastic pusă pe piață.În replică, firma acuzată s-a declarat dezamăgită de rezultatele raportului Greenpeace, dat publicității recent, a spus un purtător de cuvânt al Coca Cola.„Coca-Cola este una dintre puținele companii de bunuri de consum al cărei ambalaj este 100 la sută reciclabil. În Marea Britanie, am redus cantitatea de ambalaje pe care le folosim cu 15 la sută începând cu 2007 și folosim în prezent 25 la sută din plastic reciclat în toate sticlele noastre“, a precizat purtatorul de cuvant al companiei.„La nivel global, vom continua să creștem utilizarea de plastic reciclat (PET), în țările în care este posibil și permis. De asemenea, suntem implicați activ în conversații cu factorii de decizie politică și alți experți cu privire la ceea ce se poate face mai mult pentru a reduce gunoiul și a îmbunătăți ratele de reciclare și recuperare" a adăugat acesta.XXXAșadar, companiile au mult de recuperat în ceea ce privește prevenirea generării de deșeuri. Nu stau însă mai bine nici la reciclarea plasticului. Cele 5 branduri care au acceptat să facă publice informațiile referitoare la cantitatea de plastic pusă pe piață folosesc doar 6.6% plastic reciclat, deși susțin public că produsele lor sunt 100% reciclabile. Există însă câteva exemple de bună-practică, branduri care s-au angajat să folosească 100% plastic reciclat: brandul britanic Suntory’s Ribena, apa canadiană Naya Natural Spring, băuturile 7Up de la PepsiCo, apa Watsons produsă în Hong Kong și apa Natural Spring produsă de Nestlé.