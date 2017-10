Şcoala tace şi nu vede, copiii învaţă despre sex de la TV. Dramele elevelor care devin mame la 15 ani

Școala tace și nu vede, copiii învață despre sex de la TV. Dramele elevelor care devin mame la 15 ani

Din cauza prejudecăților unui popor cu tradiții adânc înrădăcinate, elevii din școlile constănțene și din toată țara nu se bucură în totalitate de utilitatea informației. Educația pentru sănătate este considerată, chiar de elevi, o ramură esențială pentru dezvoltarea lor, însă aceasta lipsește cu desăvârșire din curricula de învățământ.Între timp, în Constanța, educația pentru sănătate se face prin alte mijloace, prin efortul Asociației elevilor și al Fundației nonguvernamentale Baylor „Marea Neagră”. Campania „Dislike Hepatita B” a ajuns la elevii constănțeni și a avut rezultate îmbucurătoare, după cum ne-a mărturisit chiar președintele asociației, Alexandru Manda.Ana-Maria Schweitzer, director executiv al Baylor și psiholog, a declarat: „Liceenii sunt un grup țintă special, la care mesajul trebuie să ajungă într-o formă potrivită, pentru a fi înțeles și acceptat. În acest scop am căutat să ne găsim parteneri în tinerii de la Asociația Elevilor, care s-au asigurat că aceste informații ajung la elevii de liceu din Constanța, mai precis la 17 instituții de învățământ din județ, atât din Constanța, cât și din Hârșova, Năvodari și Medgidia. Au fost elaborate o serie de afișe, distribuite în cadrul liceelor, și, ulterior, am distribuit o broșură pe care am conceput-o într-o manieră abordabilă, încercând să excludem jargonul medical. Am făcut cunoscute informațiile despre transmiterea și prevenirea hepatitei B, și am sperat să sensibilizăm mediul școlar în legătură cu discuțiile despre educația pentru sănătate. Aceste informații pot însemna diferența dintre viață și moarte pentru unele persoane”.Elevii află lucruri esențiale prea târziuInformațiile despre hepatita B și C au ajuns la 30.000 de tineri din județ. Elevii constănțeni și-au exprimat nemulțumirea că educația pentru sănătate lipsește din învățământul constănțean: „Această campanie este tipul de activitate complementară, până în momentul în care vom convinge decidentul politic să înțeleagă importanța educației pentru sănătate în școli, pentru a veni în ajutorul elevilor. Educația pentru sănătate, inclusiv educația sexuală, ar trebui introdusă în învățământul gimnazial, pentru că între clasele a V-a și a XIII-a este vârsta dezvoltării, în care elevii își pun întrebări, la care învață și caută informații, și dacă aceste informații nu sunt oferite de specialiști, în școli, ei vor căuta, pe internet, iar acolo nu toate sunt adevărate și corecte, pe când în școală, informațiile sunt verificate. Noi, reprezentanții asociațiilor de elevi, am cerut în nenumărate rânduri să se respecte legea, ca o oră pe săptămână să fie dedicată educației pentru sănătate. Din păcate a existat o rezistență atât din partea Ministerului Educației, cât și din partea altor organizații nonguvernamentale, care susțin că este rolul familiei să facă educație pentru sănătate”, a declarat Alexandru Manda.În județul Constanța, în 2015, procentul de mame eleve, cu vârsta cuprinsă între 15 și18 ani, era de 4,2%, în mediul urban. În mediul rural era 6,6%. Procentajul este atât de mare, pentru că planificarea familială și educația sexuală sunt considerate subiecte tabu, iar elevii ajung să învețe despre aceste lucruri prea târziu ori din surse nepotrivite.Așa se ajunge la tragedii, pentru că apar aceste cazuri care duc la abandon școlar, cazuri ce creează un handicap în viața elevului care abandonează școala, și care reduce șansele comunității la dezvoltare.În școli este nevoie de educație pentru sănătateÎn școli, există cazuri în care, la orele de dirigenție se abordează astfel de subiecte, dar nu se merge pe o nișă specifică, iar elevii, pentru că nu sunt obișnuiți să discute despre astfel de teme, abordează discuția dintr-un punct de vedere neserios.„În general, când se vorbește de bolile cu transmitere sexuală, elevii râd. Lor li se pare amuzant, pentru că este un subiect tabu în societate. Însă, acum, cu această campanie, am mers cu un limbaj cât mai accesibil pentru elevi. Au primit informația foarte bine, nu au fost dezinteresați și au înțeles mesajul prezentat, drept dovadă, la chestionarele pe care le-au primit despre ce au învățat, 80% dintre elevi au răspuns corect, deci nivelul de cunoaștere a crescut în materia problemei hepatitelor virale B și C”, concluzionează Alexandru Manda.