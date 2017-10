Coadă pentru un loc de muncă

Peste 800 de constănțeni au venit, vineri, la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, în căutarea unui job. Oamenii s-au îmbulzit la intrarea în Univer-sitatea Maritimă, locul unde se ținea târgul. Multora li se putea citi disperarea în ochi, dar au așteptat cu demnitate la rând, până când au putut să discute cu reprezentanții angajatorilor, să le lase CV-urile și să îi asigure că ei sunt cei pe care îi caută. Nu au fost numai absolvenți, ci și mulți alți șomeri, ieșiți de mult de pe băncile școlilor și facultăților, lăsați pe drumuri de vremurile tulburi pe care le trăim. Bursa organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța a reunit 44 de angajatori cu un total de peste 520 de locuri de muncă. Dintre acestea, numai 85 au fost pentru absolvenți de studii superioare. „Am tot căutat de muncă pe la cunoștințe, pe la rude, dar nu am găsit nicăieri. Nu știu încotro să mă mai duc. Am avut noroc tot sezonul că am găsit de lucru în Mamaia, la o autoservire. Dar acum s-a închis și nu știu din ce o să trăim. Soțul meu e om de serviciu la o școală. Măcar el are un venit sigur. Avem un copil, clasa a cincea. Nu pot să stau acasă, mă duc și pe salariul minim, că tot scot banii de mâncare”, ne-a spus necăjită Corina Pascu. Carte multă, job-uri puține Oferta de locuri de muncă nu a fost însă foarte generoasă. 44 de agenți economici au propus 529 de locuri de muncă, aproape toate pentru absolvenți de studii medii. Numai 85 de job-uri au fost disponibile pentru cei cu studii superioare. De altfel, aceasta a fost marea nemulțumire a multor participanți: „Trebuia să fie afișate locurile de muncă și afară, ca să nu stăm degeaba. Am intrat și am găsit numai posturi de agenți de pază, vânzători, zugravi, brutari, sudori, macaragii. Nimic în domeniul în care am terminat eu, arhitectură”, s-a plâns una dintre persoanele prezente la bursă. Alții s-au mulțumit însă cu ce au găsit: „Nu am pretenții să mă angajez juristă sau director de nu știu ce. Trebuie să muncesc ca să îmi întrețin familia și atât. Am ajuns în situația în care accept orice job”, a declarat o altă persoană. Se caută ingineri Într-adevăr, cele mai multe locuri de muncă au fost pentru muncitor calificați pe diferite meserii, muncitori necalificați, agenți de pază, agenți comerciali. Au existat însă și posturi de grafician, tehnician sisteme de securitate, tehnician service IT, asistent manager, asistent medical, economist, contabil, responsabil formare profesională. La mare căutare au fost și inginerii, în diferite domenii, precum inginer nave, inginer naval, inginer mecanic, inginer electronist, inginer construcții, inginer chimist și inginer instalații. 46 de constănțeni angajați pe loc „Din cei peste 800 de absolvenți participanți la bursă, au fost selectați în vederea angajării 500, din care 46 au fost încadrați pe loc, 36 fiind absolvenți cu studii medii și 10 cu studii superioare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al AJOFM Constanța, Gabriela Spătaru.