COŞMARUL FACTURILOR RADET / Cum pot rămâne fără case constănţenii cu datorii la încălzire

Lamentari inutile

Degeaba se scriu articole, sau lumea protesteaza, acest monopol are toti asii in maneca si nu va dori sa schimbe regulele jocului, atata timp cat toti cei ce protesteaza nu se vor uni intr-o entitate care sa-l inainteze in judecata atat instantele nationale, cat si la CEDO. Acest monopol condus de directori inregimentati politic, care chiar daca sunt incompatibili, ei schimba doar functia administrativa, dar arman in consiliul de conducere fara a le fi lezate drepturile salarieale, ii umileste pe proprietarii de apartamente prin regulamente si legi care contravin dreptului la proprietate garanta de constitutie. Desi au trecut 25 de ani nu s-a reformat nimik in sistemul de incalzire centralizat, doar au crescut preturile la gigacalorie, si implict salriile directorilor. In materie de investitii s-a renovat complet si modernizat sediul regiei de pe Badea Cartan, dar investitii reale care sa imbunatateasca confortul termic al consumatorilor nu s-a miscat nimik. Ba e chiar mai rau in unele zone nu se recircula apa calda menajera, iar consumatorul care doreste sa utilizeze apa calda e nevoit sa laseapaa sa curga pana cand aceasta ajunge la o temperatura confortabila .... Atata timp cat politicul nu va stopa aceste abuzuri prin niste legi care sa reglementezeclar drepturile RADET in apartamentele proprietate personala si sa fie obligat sa incheie contracte individule cu locoatari si nu cuasociatiile, vor exista abuzuri unilaterale impuse politic de catre directorii RADET care nu au nici un interes sa piarda consumatori din sistem.....