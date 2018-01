Clinica ISIS, primele declaraţii despre cazul tinerei moarte după ce a născut

Clinica ISIS, primele declarații despre cazul tinerei moarte după ce a născut

Referitor la cazul Teodorei, Echipa Departamentului de comunicare Isis Hospital a făcut următoarele precizări:"În data de 24.01.2018, la ora 00:26, a avut loc nașterea pe cale naturală a unui făt viu de sex masculin, cu greutate 2600 gr, Apgar 8-9, cu adaptare neonatală bună. Nou-născutul are stare generală bună și se află sub supravegherea specialiștilor secției de Neonatologie din spitalul nostru.Referitor la evoluția travaliului și a nașterii, acestea au decurs normal, sub atenta monitorizare a parametrilor vitali materni și fetali de către echipa medicală.În situația dată, vorbim despre un sindrom hemoragic supra-acut post-partum, determinat de o anomalie placentară rară, complicație ce nu poate fi decelabilă antepartum, cu prognostic foarte grav. Sindromul hemoragic este principala cauză de mortalitate maternă conform ghidurior clinice de Obstetrică-Ginecologie și statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății. Hemoragia post-partum este o complicație care poate să apară atât în cazul femeilor care nasc natural, cât și prin operație cezariană.Urmare a apariției acestei complicații severe, echipa medicală a efectuat toate manevrele și procedurile impuse în acest caz și s-a decis transferarea pacientei la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța din cauza complexității și gravității cazului și nevoii de implicare a unei echipe multidisciplinare.Pe parcursul monitorizărilor prenatale, inclusiv în cadrul episodului de spitalizare actual, au fost discutate cu pacienta modalitățile de naștere, cu prezentarea beneficiilor și riscurilor aferente fiecăreia, pacienta alegând informat o naștere naturală pe uter cicatricial post-cezariană.Menționăm că, din punct de vedere medical, pacienta a îndeplinit condițiile pentru travaliul de naștere post-cezariană, așa cum sunt enunțate în literatura de specialitate.Transferul s-a realizat conform procedurii de transfer interclinic, s-a luat legătura cu echipa secțiilor ATI și Obstetrică-Ginecologie ale SCJU Constanța, fiind comunicate toate informațiile și datele relevante pentru caz, în vederea pregătirii intervenției chirurgicale de urgență.Echipa Isis Hospital va continua să încurajeze nașterea naturală, considerând că este dreptul oricărei femei să cunoscă și să decidă informat modalitatea de a naște.Suntem alături de familie și vom oferi întregul nostru sprijin și suport acesteia.Avem rugămintea ca informațiile din acest comunicat să fie date publicității respectând veridicitatea acestui document. Ne rezervăm drepturile de a reacționa la orice denigrare și expunere a unei situații fără a contacta instituția pentru obținerea unui punct de vedere."