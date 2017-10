CJC transformă spitalele în mall şi clinici private!?!

CJC transformă spitalele în mall și clinici private!?!

În locul fostului Spital Municipal ar urma să se ridice un mall, iar despre Policlinica 1 se spune că va fi privatizată. Conducerea Spitalului Județean și Consiliul Județean Constanța păstrează tăcerea. În curtea fostului Spital Municipal era, ieri, forfotă. Câțiva muncitori scoteau mobilierul din clădirea unde, până în decembrie 2010, a funcționat Clinica de Oftalmologie. Și aici s-a pus lacătul pe ușă, așa cum s-a procedat și în cazul imobilelor învecinate, unde se aflau secțiile de Endocrinologie, Medicală 3 și Chirurgie Buco-Maxilo-Facială. Cele patru secții au fost „înghesuite” în Spitalul Județean Constanța, în clădirea-mamut de pe Bulevardul Tomis; conducerea unității sanitare a justificat mutarea prin nevoia reducerii cheltuielilor. Altceva spun însă angajații. „Nu mai este nimic aici, s-a mutat totul în Județean. Aici vor să facă un mall”, spunea ieri unul dintre salariații spitalului. Iar astfel de rumori circulă de câteva luni prin spital, stârnind teamă și revoltă în rândul angajaților. „Pe noi ne concediază, își bat joc de sănătatea pacienților și, în schimb, pregătesc terenul pentru un mall!”, susțin voci din spital. Conducerea Spitalului Județean și reprezentanții Consiliului Județean Constanța păstrează însă tăcerea. Singurul aspect menționat de dr. Dan Căpățână, managerul unității spitalicești, atunci când a fost întrebat despre ce se va întâmpla cu imobile eliberate, a fost: „Vom rezilia contractele cu furnizorii de utilități, iar clădirile vor intra în conservare”. În schimb, reprezentanții Consiliului Județean Constanța, deținătorul clădirilor, au adoptat atitudi-nea caracteristică: silentio stampa. Privați în Policlinica 1 Planuri de privatizare se pare că există și pentru Policlinica 1, dar și acestea sunt ținute, deocamdată, la secret. Surse din cadrul Spitalului Județean susțin că se are în vedere, pentru acest an, concesionarea unei părți din Clinica de Radiologie. Motivul ar fi, de asemenea, reducerea cheltuielilor. Se susține că ar fi mai ieftin pentru spital să încheie un contract de prestări servicii cu un laborator privat decât să tot repare aparatura veche și mai mereu defectă. La fel, susțin voci din unitatea spitalicească, s-ar purta discuții pentru concesionarea unei părți din Policlinica de Copii unui centru medical privat, dar și pentru darea în comodat a cabinetelor din restul policlinicii. „S-au făcut măsurători, au venit unii de au inspectat tot. Așa am auzit, că se va proceda la fel ca la Policlinica 2, vor privatiza cabinetelor, le vor păstra doar pe cele de chirurgie”, spun angajații. În privința viitorului Policlinicii, dr. Dan Căpățână s-a limitat la a declara: „Este decizia Consiliului de Administrație al spitalului”. Adică, tot a Consiliului Județean Constanța, în condițiile în care trei dintre membrii CA sunt repre-zentanți ai autorității județene. Consiliul de Administrație ar fi trebuit să se întrunească la sfârșitul lui 2010, pentru a discuta pe marginea proiectelor pe 2011. Întâlnirea a fost însă amânată pentru luna în curs, și, din câte susțin membrii consiliului, nu s-ar afla nimic pe lista de discuții despre darea în comodat a policlinicii. Iată unde au fost mutate secțiile de la Municipal Secția de Medicală 3 și Endocrinologia au fost mutate la etajul II al spitalului, alături de celelalte secții medicale. Secțiile de Oftalmologie și de Chirurgie Buco-Maxilo-Facială se află la etajul șase al spitalului, alături de secțiile de Neurochirurgie și ORL.