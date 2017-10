CJAS atrage atenţia medicilor specialişti să recomande îngrijiri la domiciliu

CJAS atrage atenția medicilor specialiști să recomande îngrijiri la domiciliu

Medicii specialiști nu recomandă îngrijiri la domiciliu. Conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța (CJAS) a atras din nou atenția asupra acestei probleme și a subliniat că, deși fonduri există, numărul de pacienți care beneficiază de astfel de servicii este scăzut. În acest an, CJAS a alocat pentru îngrijiri la domiciliu fonduri în valoare de 200.000 de lei. „Cred că am consumat până acum 70.000 de lei”, a declarat dr. Liviu Mocanu, președintele CJAS. Pacienții care au cancer în stadii terminale, dar și cei paralizați pot beneficia de îngrijiri la domiciliu, dacă au recomandare din partea medicului specialist. Mocanu a precizat că bolnavii au dreptul la 52 de zile de îngrijiri la domiciliu pe an. După ce primesc recomandare de la medicul specialist, solicitanții trebuie să facă o cerere pe care o înaintează CJAS. Instituția aprobă această solicitare și oferă informații familiei solicitantului cu privire la furnizorii de îngrijiri la domiciliu cu care are contract. „Un om nu se poate îngriji singur, iar familiile bolnavilor nu au cunoștințele medicale necesare și nici bani pentru a plăti pe cineva care să îngrijească bolnavul, așa că este bine să primească recomandare din partea medicului specialist”, a declarat Liviu Mocanu. În Constanța, Casa de Asigurări are contract cu trei firme care oferă îngrijiri la domiciliu. Pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu cuprinde servicii de la măsurarea temperaturii, până la efectuarea de manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor pulmonare. Iată și câteva tarife: măsurarea temperaturii - 1,19 lei, administrarea medicamentelor intramuscular, subcutanat - 2,48 lei, recoltarea produselor biologice - 3,25 lei, spălătură vaginală 2,92 lei, îngrijirea plăgilor suprainfectate - 8,11 lei.