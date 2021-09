City Park Mall lansează alături de World Vision campania Empty Classroom: Un început de an școlar cu cărți și rechizite noi pentru copiii din comunitățile vulnerabile

Pentru copiii din mediile defavorizate din România, accesul la rechizite este precar: 4 din 10 [1] părinți din aceste comunități nu își permit să achiziționeze total sau parțial cărți, manuale sau rechizite pentru copiii lor, iar pandemia le-a adâncit și mai tare dificultățile de zi cu zi.Conform celor mai recente statistici World Vision, 25% dintre copii nu au acces întotdeauna la rechizitele de care au nevoie la școală. În 2020, 4 din 10 părinți nu au mai cumpărat rechizitele și cărțile necesare pentru copii, pentru a face economii. Rata a crescut aproape dublu față de 2018, când 21% dintre părinți spuneau că au cumpărat mai puține cărți copiilor lor. De asemenea, dacă în 2018, 84% dintre respondenți afirmau că au întotdeauna suficiente cărţi și rechizite pentru școală, în 2020 procentul a scăzut la 74%.Pentru a veni în întâmpinarea acestei situații, începând cu 10 septembrie, City Park Mall alături de World Vision România lansează Empty Classroom, o campanie de strângere de cărți și rechizite noi. Toți cei ce doresc să doneze cărți (noi sau second-hand) sau rechizite (noi) sunt așteptați în fiecare zi a săptămânii în centrul comercial, în spațiul special amenajat cu o cutie de colectare supra-dimensionată.„Credem în puterea cărților de a schimba traiectorii, de a oferi valori și de a desăvârși potențialul celor mici. Fiecare copil ar trebui să aibă acces la cărți și rechizite noi, iar City Park Mall, alături de partenerii noștri World Vision România, își dorește să contribuie activ pentru a veni în ajutorul celor mici. De aceea am lansat campania Empty Classroom, unde îi invităm pe toți cei care vor să fie parte din acest demers să doneze cărți și rechizite“ declară reprezentanții centrului comercial.„Am întâlnit odată un băiețel, într-o familie foarte săracă, cu 7 copii, la care mergeam cu mesajul că este esențial să citească, să învețe, să meargă la școală. La început i-am dus cărți, dar ulterior am primit mesajul de la colega mea din comunitate: <>. Pentru aceşti copii, cărţile, educaţia reprezintă cu adevărat singura şansă. Ne bucurăm enorm că alături de parteneri responsabili precum NEPI Rockcastle reuşim să aducem speranţă în vieţile acestor copii. Împreună putem cu adevărat schimba generaţii”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.Proiectul face parte dintr-un parteneriat mai amplu al NEPI Rockcastle și al asociației, care are drept obiectiv sprijinirea a peste 5000 de copii din comunitățile vulnerabile din București, Ilfov, Constanța, Ialomița, Satu Mare, Piatra-Neamţ, Mureş, Sibiu, Brăila, Galaţi, Timiș, Dolj, Gorj, Vâlcea, Cluj.Campania se va derula în perioada 10 – 26 septembrie și va avea loc în 10 din mall-urile NEPI Rockcastle din țară: Mega Mall București, Promenada Sibiu, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanta, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Mureș.Puteți urmări toate campaniile City Park Mall pe https://city-park.ro/ și pe paginile de Facebook și Instagram [1] Sursa: „Raportul Bunăstarea copilului din mediul rural – 2020”, cercetare realizată în perioada iunie-august 2020 pe baza metodologiei elaborate de World Vision România (WVR), ce aduce deopotrivă perspectiva adulţilor și copiilor. Eșantionul cercetării a cuprins 936 de gospodării, în care locuiesc 4.338 de persoane. Au fost culese informaţii de la 936 de adulţi și 2931 de copii.