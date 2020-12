City Park Mall devine primul mall din Constanța ușor accesibil persoanelor cu dizabilități, prin implementarea sistemului STEP-HEAR și a camerei tip Changing Places

Persoanele cu deficiențe de vedere vor beneficia gratuit de asistență audio în limba română pentru deplasare, folosind aplicația STEP-HEAR

Cu ajutorul Asociației Umanitare Marta Maria, a fost inaugurat în City Park Mall și primul grup sanitar de tip Changing Places, cu pat de schimbat pentru persoanele cu dizabilități complexe, din România

City Park Mall anunță implementarea sistemului de orientare STEP-HEAR, cea mai bună tehnologie de ghidare audio existentă pentru persoanele cu deficiențe de vedere, devenind primul centru comercial din Constanța ușor accesibil persoanelor nevăzătoare. Astfel persoanele cu deficiențe de vedere se vor putea deplasa cu ușurință și în siguranță în incinta centrului comercial, beneficiind de asistență de-a lungul întregii vizite. De asemenea, în colaborare cu Asociația Marta Maria, a fost inaugurat în City Park Mall și primul grup sanitar cu pat de schimbat pentru persoanele cu dizabilități complexe din România. Inițiativele răspund platformei de CSR a grupului NEPI Rockcastle, #ResponsiblyTogether pentru proiecte care privesc comunitatea locală.Tehnologia STEP-HEAR funcționează pe baza unui sistem de senzori și a unor sisteme de alertă care au rolul de a ajuta persoanele cu deficiențe de vedere să găsească drumul cel mai sigur în spațiile publice. Beneficiarii trebuie să își instaleze pe smartphone aplicația STEP-HEAR, disponibilă gratuit pentru dispozitivele iOS și Android. De îndată ce telefonul mobil detectează senzorii din proximitate, dispozitivul vibrează. Apoi, utilizatorul trebuie să atingă ecranul telefonului și vor fi redate audio, în limba română, toate informațiile necesare pentru deplasare, precum: poziția, descrierea elementelor din jurul lor, magazinele aflate în proximitate, distanța pe care o mai au de parcurs până la punctele de interes, direcția spre care trebuie să se îndrepte în funcție de dorințele și nevoile de deplasare.Mai mult, City Park Mall a implementat la biroul Info Desk un aparat SH Loop 155 care are funcția de amplificare a glasului cu grad superior de acuratețe (fără zgomot de fond) necesar persoanelor hipoacuzice . Așadar, cei care dispun de aparat auditiv cu Bluetooth pot auzi informațiile oferite de către operatorul Info Desk de la o distanță de 5 - 7 metri.În județul Constanța, există în momentul de față aproximativ 1.052 persoane cu deficiențe de vedere și 434 de persoane hipoacuzice, adulți și copii. (sursa: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța)La începutul lunii decembrie, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, City Park Mall a răspuns inițiativei Asociației Marta Maria și a inaugurat primul grup sanitar cu pat de schimbat pentru persoanele cu dizabilități complexe din România, printre care copii cu dizabilități, persoane cu handicap grav, dificultăți profunde și multiple de învățare, scleroză multiplă, paralizie cerebrală, leziuni ale coloanei vertebrale sau persoane în vârstă în fotoliu rulant care nu pot folosi toaletele accesibilizate standard (proiectate pentru folosirea independentă). Camera este amplasată la nivel -1, în proximitatea grupurilor sanitare cunoscute deja de clienți și este semnalizată corespunzător.Asociația Umanitară Marta Maria, organizație non-profit dedicată copiilor cu nevoi speciale, susține prin proiectele sale îmbunătățirea calității vieții copiilor cu dizabilități din România. Viziunea asociației pornește de la convingerea că o societate sănătoasă asigură șanse egale pentru toți membrii săi, indiferent de abilitățile lor.City Park Mall a primit. Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță. Experții, companie suedeză independentă care acreditează siguranța centrelor comerciale din toată lumea, au certificat centrul comercial ca fiind conform normelor de prevenție.City Park Mall a implementat un plan de măsuri suplimentare de siguranță, care are drept obiectiv principal prevenirea răspândirii Covid-19 și este concentrat pe doi parametri principali: asigurarea distanțării sociale de minimum 2 metri și asigurarea dezinfectării constante a centrului comercial.Printre măsurile cu rol preventiv, menite să asigure condiții sigure pentru shopping, menționăm: prezența unor dispensere cu dezinfectant în mai multe puncte cheie, instalarea unor benzi de distanțare socială în zonele unde se poate crea aglomerație, benzi cu suprafață nanoseptică pe suprafețele frecvent atinse. Mai mult, centrul comercial garantează distanțarea socială prin asigurarea, în medie, a unui perimetru de 20 mp pentru o singură persoană, la nivel de centru comercial. Totodată, compania anunță că aerul din centrul comercial este filtrat și schimbat o dată la trei ore, asigurând astfel o purificare intensivă a spațiilor.Accesul în centrul comercial este permis doar clienților care poartă mască de protecție iar această măsură este obligatorie și pentru personalul din magazine și echipa administrativă. Mai mult, conform reglementărilor autorităților, la fiecare intrare în centrul comercial, a fost implementat un sistem pentru verificarea temperaturii clienților. În plus, în dreptul fiecărei intrări a fost instalat câte un dispenser cu dezinfectant pentru mâini pentru a fi folosit de fiecare client la accesul în clădire.La 30 iunie 2020, în județul Constanța erau înregistrate aproape 21.620 de persoane cu handicap, dintre care 1.974 copii. (sursa: Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități În România există în momentul de față aproximativ 850.000 de persoane cu dizabilități. Dintre acestea se estimează că 25%, peste 200.000 de persoane, nu pot accesa o toaletă standard pentru handicap - marcată cu semnul persoană în fotoliu rulant. Tolatele de tip Changing Places oferă în primul rând spațiu suficient de manevră pentru persoana cu dificultăți și doi însoțitori ai acesteia, pat generos pentru schimbat reglabil pe înălțime- pentru transferul facil din fotoliul rulant, toaletă centrală cu spațiu liber de manevră pe ambele laturi pentru asistenți și lavoar adaptat.