„City of Energy“, în staţiunea Mamaia

„City of Energy“, în stațiunea Mamaia

Enel România a sărbătorit, anul acesta, Ziua Marinei în stațiunea Mamaia, dedicând un post de transformare Mării Negre și simbolurilor marine. Postul de transformare, situat în zona cluburilor din Mamaia, a fost pictat de artistul constănțean Mihai Comănescu, cunoscut sub pseudonimul de Boeme, ca parte a proiectului „City of Energy”.Acesta este al patrulea an consecutiv în care Enel România își propune să transforme orașul în care trăim într-un loc plin de culoare și energie, oferind posturile sale de transformare ca suport pentru artă urbană. Operele de artă urbană schimbă fața marilor orașe în care compania activează, dar au și caracter educativ. În cadrul proiectului „City of Energy”, Enel a mai pictat, în zona Constanța, în anul 2013, un post de transformare din complexul Delfinariu - cu imaginile a șase specii de plante, păsări și mamifere pe cale de dispariție, din zona Dobrogei și a Mării Negre.Ediția 2014 a City of Energy omagiază românii care, prin munca și pasiunea lor, au dus numele țării noastre pe cele mai înalte culmi și a debutat în luna aprilie, cu ocazia turneului de tenis ATP Năstase -Țiriac Trophy. Atunci, cei patru pereți ai postului de trans-formare Enel aflat în imediata vecinătate a Arenelor BNR din București au fost pictați cu simbolurile sportului alb.