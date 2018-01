City of Energy. Artă modernă la Constanţa, realizată de elevii Liceului „Lucian Blaga”

City of Energy. Artă modernă la Constanța, realizată de elevii Liceului „Lucian Blaga”

Sunt tineri și talentați, iar imaginația lor nu are limite. Opt elevi ai Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Constanța și-au demonstrat măiestria zilele trecute și au transformat un banal post de transformare într-o adevărată operă de artă modernă. Și nu s-au mulțumit doar cu asta. Prin munca lor, au ținut să transmită și mesaje motivaționale colegilor lor, dar și comunității, subliniind rolul important al educației.Este vorba despre proiectul City of Energy, creat în anul 2011 de companiile Enel în România cu scopul de a energiza viața orașului prin artă urbană, creativitate și culoare, ajuns la finalul celui de-al șaptelea an de existență. În cei șapte ani, compania a redat comunității un număr de aproape 30 de posturi de transformare din București, Constanța și Timișoara. Acestea au fost transformate, din simple construcții, în adevărate picturi urbane care înfrumusețează zonele în care sunt amplasate, spunând, în același timp, o poveste. Anul acesta, Proiectul City of Energy a fost dedicat unei teme importante: educația.Așa se face că postul de transformare nr. 131 din Constanța, aparținând societății E-Distribuție Dobrogea, situat în apropierea Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Constanța, a fost cel pictat de artistul constănțean Mihai Comănescu, cunoscut sub pseudonimul de Boeme, unul dintre cei mai talentați artiști graffiti din România. Lui i s-au alăturat elevi creativi ai Liceului „Lucian Blaga”, dornici să se implice în acest proiect. Având ocazia să se joace cu compozițiile, tinerii au experimentat crearea formelor gigantice ale mâinilor ce transmit mesaje ce au ca scop deschiderea porților școlii către sufletul comunității. Experiența celor opt tineri artiști alături de Mihai Comănescu este o poveste frumoasă în evoluția lor în și dinspre școală.Astfel, pereții postului de transformare aflat în cartierul Poarta 6 au fost transformați într-o operă de artă modernă cu scopul de transmite mesaje motivaționale elevilor dar și comunității, subliniind rolul important al educației.„Colaborarea Liceului Teoretic Lucian Blaga Constanța cu societățile grupului Enel pentru proiecte educaționale este veche și cu rezultate remarcabile pentru elevii implicați în activitățile derulate. Elevii au avut astfel oportunități în care și-au dezvoltat competențe științifice, sociale, dar și artistice. Ultimul proiect lansat de Enel, City of Energy, la care au participat și opt elevi din liceul nostru, a constituit o nouă provocare pentru ei. Elevii au apreciat participarea la activitatea de decorare a postului de transformare E-Distribuție Dobrogea din apropierea liceului nostru, pentru că le-a dat posibilitatea să folosească creativitatea pentru a îmbunătăți și a schimba comportamente și atitudini în comunitatea «Faleza Sud» a municipiului Constanța”, a declarat directorul Liceului „Lucian Blaga”, Iuliana Linea.XXXProiectul City of Energy contribuie la îmbunătățirea și schimbarea orașelor în care trăim în locuri pline de culoare și energie, oferind posturile sale de transformare ca suport pentru artă urbană! Urmând modelul pe care compania l-a implementat cu mult succes în Spania, City of Energy s-a dovedit a fi un real succes pentru România și a fost primit cu mult entuziasm de comunitatea urbană. Reprezentanții acestei comunități au avut ocazia să își lase amprenta în diferite zone ale Bucureștiului, Timișoarei și Constanței, schimbând posturile de tranformare ale companiilor E-Distribuție în opere de artă moderne.Enel este o companie energetică multinațională, jucând un rol important pe piețele globale de electricitate, gaze naturale și energii din surse regenerabile. Grupul Enel activează în peste 30 de țări de pe cinci continente și are o capacitate instalată netă de producție de energie de circa 86 GW. Enel distribuie electricitate și gaze naturale printr-o rețea de peste 2 milioane km, are peste 65 de milioane de clienți casnici și companii în toată lumea, care reprezintă cea mai mare bază de clienți comparativ cu firmele europene din domeniu. Enel este cea mai mare companie integrată de utilități din Europa după capitalizarea de piață și una dintre primele companii de electricitate de pe continent în ceea ce privește capacitatea instalată și EBITDA raportat.Prezent pe piața din România încă din 2005, Enel este, în acest moment, unul dintre cei mai mari investitori privați în domeniul energetic, cu operațiuni în sectorul distribuției și furnizării de electricitate, dar și al producției de energie electrică din surse regenerabile. Enel are 3.100 de angajați în România și oferă servicii unui număr de 2,8 milioane de clienți din trei zone importante ale țării: Muntenia Sud (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție. Enel continuă dezvoltarea unui program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, a siguranței și performanței rețelelor și implementarea pe plan local a standardelor de mediu ale grupului Enel. Enel Energie și Enel Energie Muntenia sunt importanți furnizori de energie în România, având în ofertă atât energie electrică și gaze natural, cât și servicii cu valoare adăugată (precum servicii de asistență, produse de iluminat, etc).