City Break la Constanţa! Autorităţile stabilesc strategia turistică

Si ciorba reincalzita

Strategia asta imi aminteste de Calul doamnei Wdrea si de frunza doamnei Elena nascuta in Paradis din coasta lui Basescu.Proaspat numita la Ministerul Turismului,doamna Wdrea s-a gandit sa revergoreze turismul romanesc.In prima zi a incalecat pe o sea la Herghelia din Mangalia ca sa le arate turistilor cum pierzi banii in Romania.Apoi a plecat la Paris unde a jucat o partida de tenis cu Ilie Nastase.Ilie Nastase si Nadia Comaneci sunt interesanti pentru turismul romanesc asa cum dansatoarea Mata Hari este reprezentativa pentru industria navala franceza.La noi,daca tenis nu e,nimic nu e. Uite ca a venit si randul Simonei Halep,mascota cramelor din Murfatlar.Astia nu se pot concentra intr-o anumita directie.Sefi din turism,primari,autoritati locale,politruci plictisiti sunt lipsiti de inspiratie,semianalfabeti si ignoranti.Stiu un loc de pelerinaj sfant din Romania unde in fiecare an se strang peste 100.000 de credinciosi,mai multi decat aduna Mamaia cu toate terasele si casele ei de toleranta la un loc.Daca mai adun si cata energie electrica se consuma la Mamaia intr-un an,cata bere,cata apa,tutun si droguri,eu va propun sa va lasati de meserie,mai specialistilor in turism.